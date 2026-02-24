Раскрыт нюанс продажи подписок ушедших из России сервисов на маркетплейсах

Подписки на цифровые сервисы, включая те, которые ограничили свою деятельность в РФ, можно встретить на витринах маркетплейсов, однако их работоспособность напрямую зависит от источника лицензии и соблюдения условий правообладателя, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, отдельная зона риска связана с пользовательскими соглашениями конечных платформ, которые запрещают перепродажу доступов.

По его словам, юридическая конструкция продаж подписок на цифровые сервисы строится вокруг статуса агрегатора, где стороной договора чаще всего выступает конкретный сейлер. Юрист подчеркнул, что в таком случае площадка обеспечивает лишь расчеты и инфраструктуру.

