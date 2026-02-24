Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 08:05

Раскрыт нюанс продажи подписок ушедших из России сервисов на маркетплейсах

Юрист Русяев: работа подписок зарубежных сервисов зависит от источника лицензии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписки на цифровые сервисы, включая те, которые ограничили свою деятельность в РФ, можно встретить на витринах маркетплейсов, однако их работоспособность напрямую зависит от источника лицензии и соблюдения условий правообладателя, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, отдельная зона риска связана с пользовательскими соглашениями конечных платформ, которые запрещают перепродажу доступов.

На витрине маркетплейсов можно встретить подписки на цифровые сервисы, даже те, которые сократили присутствие в РФ. Они оформляются как цифровой товар, чаще в виде кода или ключа активации. Такой формат позволяет квалифицировать объект как имущественное право или результат интеллектуальной деятельности. Работоспособность подписок на сервисы в большинстве случаев зависит от источника лицензии и соблюдения условий правообладателя. Отдельная зона риска при их покупке связана с пользовательскими соглашениями конечных сервисов. Например, у OpenAI прямо запрещено передавать учетные данные третьим лицам, — пояснил Русяев.

По его словам, юридическая конструкция продаж подписок на цифровые сервисы строится вокруг статуса агрегатора, где стороной договора чаще всего выступает конкретный сейлер. Юрист подчеркнул, что в таком случае площадка обеспечивает лишь расчеты и инфраструктуру.

Юридическая конструкция продаж маркетплейсов подписок на сервисы строится вокруг статуса агрегатора. По законодательству площадка является владельцем информации о товарах и обязана раскрывать сведения о продавце. Это означает, что по большинству таких предложений стороной договора выступает конкретный сейлер, а маркетплейс обеспечивает расчеты и инфраструктуру. Размещение именно услуг у маркетплейсов регулируется строже, поэтому продавцы используют модель передачи цифрового ключа. Доступ передается автоматически после оплаты через личный кабинет или на электронную почту. С этого момента договор считается исполненным, — резюмировал Русяев.

Ранее сообщалось, что внутренние документы Google, обнародованные в рамках масштабного судебного процесса в США, раскрыли стратегию компании по превращению школьников в пожизненных клиентов. В презентациях прошлых лет прямо указывалось, что присутствие в школах через Chromebook и YouTube создает «конвейер будущих пользователей».

