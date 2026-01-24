Google уличили в попытке подсадить школьников на свои цифровые сервисы NBC: в Google разрабатывали план по превращению детей в пожизненных клиентов

Внутренние документы Google, обнародованные в рамках масштабного судебного процесса в США, раскрыли стратегию компании по превращению школьников в пожизненных клиентов, рассказал канал NBC. В презентациях прошлых лет прямо указывалось, что присутствие в школах через Chromebook и YouTube создает «конвейер будущих пользователей».

Руководство компании открыто обсуждало амбициозные цели: довести ситуацию до момента, когда школы заменят бюджеты на учебники подписками на YouTube. При этом компания осознавала риски: в документах 2018 года признавалось, что платформа перегружена рекламой и небезопасным контентом, а механизмов эффективной фильтрации не существует. При этом исследования 2024 года подтвердили негативное влияние платформы на психику и сон подростков. Нейробиолог Джаред Куни Хорват, критикующий цифровизацию образования, отметил, что для техгигантов обучение — лишь прикрытие.

Особое внимание в суде привлекли показания главы молодежного направления YouTube Кэтрин Курц. Она признала, что компания не проводила исследований, доказывающих пользу платформы для успеваемости или оценок. Более того, внутренние слайды демонстрировали хаос в системе рекомендаций.

Вы получаете эту лояльность на раннем этапе и, потенциально, на всю жизнь, — гласит один из внутренних слайдов презентации компании за 2020 год.

Представители компании в ответ на утечку заявили, что документы неверно интерпретируют их работу, а администрация школ сохраняет полный контроль над контентом. Тем не менее истцы — сотни школьных округов и семьи — настаивают, что Google намеренно продвигал вызывающие привыкание продукты, игнорируя их вред для несовершеннолетних.

Ранее журналист The New York Times Джон Каррейру и еще пять авторов подали иск в суд Калифорнии против ведущих технологических компаний. Истцы обвинили гигантов OpenAI, Google, Anthropic, xAI и Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в нарушении авторских прав.