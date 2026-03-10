Суд в Москве выписал Google новый многомиллионный штраф Суд в Москве оштрафовал Google на 11,4 млн рублей за запрещенный контент

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 11,4 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда. Причиной стал отказ удалять информацию, запрещенную на территории России.

Поводом для административного производства стали три эпизода, квалифицированные по ч. 2 с. 13.41 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за неудаление информации или интернет-страниц, если такая обязанность установлена российским законодательством.

Признать Google LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн 800 тыс. рублей, — постановил суд.

Ранее мировой суд в Москве назначил компании Google LLC административный штраф в размере более 16 млрд рублей за уклонение от исполнения ранее назначенного наказания. Решение вынесено 27 февраля 2026 года.

До этого суд Москвы вынес решение о наложении штрафа на мессенджер Telegram в размере 7 млн рублей. Основанием для этого стало решение компании не удалять объявления о дистанционной продаже алкоголя и контент, связанный с ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), по требованию Роскомнадзора.