Telegram оштрафовали на 7 млн рублей

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за отказ удалить ряд объявлений о дистанционной продаже алкоголя и ЛГБТ-контент (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Мессенджер не стал удалять по требованию Роскомнадзора информацию.

Признать Telegram Messenger inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей, — огласила решение судья.

Ранее сообщалось, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. По данной статье предпринимателю грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что руководство Telegram не выполняет требования законодательства РФ. Роскомнадзор принял решение о возможных ограничениях работы мессенджера из-за невыполнения компанией установленных правил.

