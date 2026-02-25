Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 13:43

Названо число российских семей, которые воспользовались льготной ипотекой

Мишустин: 1,85 млн семей оформили льготную ипотеку

Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Не менее 1,85 млн семей оформили льготную ипотеку, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе. Как передает корреспондент NEWS.ru, премьер отметил, что эта программа стала самой востребованной у населения в 2025 году.

За все время работы этой программы 1,85 млн семей улучшили свои жилищные условия, — сказал Мишустин.

Ранее вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина выразила мнение, что дифференциация семейной ипотеки в России может снизить спрос со стороны семей с одним ребенком. По ее словам, представители данной группы могут не пройти по показателю долговой нагрузки.

До этого в Центробанке сообщили, что ипотечная задолженность россиян превысила 23 трлн рублей. При этом в ноябре долги по ипотеке выросли на 1,4%. Одной из причин увеличения числа ипотечных займов стало ожидаемое ужесточение условий семейной ипотеки в 2026 году. Средняя ставка по рыночной ипотеке снизилась до 19,5%, что также может влиять на рост ипотечных кредитов.

Россия
Михаил Мишустин
ипотеки
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пауэрбанк загорелся на рейсе Екатеринбург — Стамбул сразу после взлета
Экс-глава МИД Германии покусилась на остров, который хочет заполучить Трамп
В Барнауле накрыли подпольный рехаб с фальшивыми рецептами
Экс-глава музея дала советы, как выбрать нового директора Лувра
Начальник одного из управлений СБУ попался на крупной взятке
Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин «разжевал» для Мерца суть китайского подхода по Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.