Названо число российских семей, которые воспользовались льготной ипотекой

Не менее 1,85 млн семей оформили льготную ипотеку, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе. Как передает корреспондент NEWS.ru, премьер отметил, что эта программа стала самой востребованной у населения в 2025 году.

За все время работы этой программы 1,85 млн семей улучшили свои жилищные условия, — сказал Мишустин.

Ранее вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина выразила мнение, что дифференциация семейной ипотеки в России может снизить спрос со стороны семей с одним ребенком. По ее словам, представители данной группы могут не пройти по показателю долговой нагрузки.

До этого в Центробанке сообщили, что ипотечная задолженность россиян превысила 23 трлн рублей. При этом в ноябре долги по ипотеке выросли на 1,4%. Одной из причин увеличения числа ипотечных займов стало ожидаемое ужесточение условий семейной ипотеки в 2026 году. Средняя ставка по рыночной ипотеке снизилась до 19,5%, что также может влиять на рост ипотечных кредитов.