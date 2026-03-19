19 марта 2026 в 10:20

Раскрыта новая схема мошенничества с загранпаспортами

Доцент Щербаченко: мошенники предлагают оформить загранпаспорт за пару дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Злоумышленники прибегают к новому виду мошенничества, обещая оформить загранпаспорт за пару дней, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, в такой ситуации люди могут не только лишиться своих средств, но и оказаться вовлеченными в преступную схему.

В Сети появились случаи мошенничества, связанные с получением заграничных паспортов. Злоумышленники пользуются активным желанием россиян оформить документ, чтобы выманить не только деньги, но и личные данные. Как выглядит схема обмана? В интернете появляется реклама «помощников». Они обещают оформить загранпаспорт под ключ всего за пару дней, «без очередей и визитов в МФЦ». Для начала работы вас просят отправить фотографии или скан-копии основных документов: паспорта РФ, СНИЛС, ИНН, а иногда и свидетельства о рождении, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что в схеме обязательным условием для мошенников является полная предоплата за услуги. По словам доцента, злоумышленники требуют перевести деньги на личную карту или электронный кошелек, а после получения средств «посредник» прекращает всякое общение.

Но потеря денег — это лишь верхушка айсберга. Ваши документы попадают в руки мошенников. Злоумышленники используют их для продажи базы данных иным преступникам или с целью регистрации электронных кошельков на ваше имя для «дропперских» операций — обналичивания денег, украденных у других граждан. Таким образом, категорически не рекомендуется отправлять копии документов неизвестным, особенно если они обещают сомнительные услуги. Если вместо реквизитов для оплаты госпошлины вам прислали номер СБП или карты физического лица, это 100% мошенники, — добавил Щербаченко.

Он заключил, что заявление на получение загранпаспорта можно подать исключительно в МФЦ или через портал «Госуслуги». По словам эксперта, если же избежать мошенничества не удалось, следует незамедлительно обратиться в полицию.

Ранее в МВД предупредили, что злоумышленники стали представляться сотрудниками службы поддержки сотовой компании и убеждать людей обновить договор. По данным ведомства, для обмана они используют такие фразы, как «Нужно обновить договор на сим-карту» или «Срок действия вашей сим-карты истекает».

мошенники
россияне
документы
аферисты
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Северные Курилы содрогнулись от землетрясения
Эксперт объяснил, почему в Иране провалился «ливийский сценарий»
«Доходит до 80%»: Минстрой раскрыл состояние коммунальных сетей в России
Алушта попрощалась с главным символом города
Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего
Мессенджер МАХ получил новый статус
Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России
Онколог рассказал о «безопасных» опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
«Никогда не поддержу»: Орбан выступил с резким заявлением на саммите ЕС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тревожным словом
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

