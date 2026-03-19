Раскрыта новая схема мошенничества с загранпаспортами

Злоумышленники прибегают к новому виду мошенничества, обещая оформить загранпаспорт за пару дней, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, в такой ситуации люди могут не только лишиться своих средств, но и оказаться вовлеченными в преступную схему.

В Сети появились случаи мошенничества, связанные с получением заграничных паспортов. Злоумышленники пользуются активным желанием россиян оформить документ, чтобы выманить не только деньги, но и личные данные. Как выглядит схема обмана? В интернете появляется реклама «помощников». Они обещают оформить загранпаспорт под ключ всего за пару дней, «без очередей и визитов в МФЦ». Для начала работы вас просят отправить фотографии или скан-копии основных документов: паспорта РФ, СНИЛС, ИНН, а иногда и свидетельства о рождении, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что в схеме обязательным условием для мошенников является полная предоплата за услуги. По словам доцента, злоумышленники требуют перевести деньги на личную карту или электронный кошелек, а после получения средств «посредник» прекращает всякое общение.

Но потеря денег — это лишь верхушка айсберга. Ваши документы попадают в руки мошенников. Злоумышленники используют их для продажи базы данных иным преступникам или с целью регистрации электронных кошельков на ваше имя для «дропперских» операций — обналичивания денег, украденных у других граждан. Таким образом, категорически не рекомендуется отправлять копии документов неизвестным, особенно если они обещают сомнительные услуги. Если вместо реквизитов для оплаты госпошлины вам прислали номер СБП или карты физического лица, это 100% мошенники, — добавил Щербаченко.

Он заключил, что заявление на получение загранпаспорта можно подать исключительно в МФЦ или через портал «Госуслуги». По словам эксперта, если же избежать мошенничества не удалось, следует незамедлительно обратиться в полицию.

