Мошенники начали обманывать россиян под предлогом обновления договора связи

МВД предупредило, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников службы поддержки и просить «обновить» договор, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Чтобы ввести жертву в заблуждение, аферисты говорят фразы вроде: «Надо обновить договор на сим-карту», «действие вашей сим-карты заканчивается».

Они также интересуются, каким оператором связи пользуется человек, и просят назвать его код из полученного сообщения. МВД рекомендует немедленно завершать разговор, услышав подобные слова, и не сообщать код. Если вам неудобно, что вы не дали оппоненту высказаться, можно перезвонить на официальный номер оператора и уточнить детали договора.

Ранее сообщалось, что мошенники в мессенджерах обманывают пользователей, выдавая себя за официальные сервисы. Они рассылают тревожные уведомления о якобы зафиксированных расхождениях по адресу в единой базе учета. Перейдя по ссылке, пользователь оказывается на поддельной странице и сталкивается с мошенническим ботом, который запрашивает номер телефона и код из СМС.