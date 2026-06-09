Россиянин оставил без света 17 домов и отправился в колонию на долгие годы

Россиянин оставил без света 17 домов и отправился в колонию на долгие годы Молодой иркутянин поджег трансформаторную подстанцию и получил 10 лет колонии

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы 22-летнего жителя Иркутска, который поджег трансформаторную подстанцию, передает МВД. Следствие установило, что осужденный действовал по указанию телефонных мошенников. Совершение преступления он записывал на видео. Молодой человек признан виновным в терроризме.

Следствием и судом установлено, что в ноябре прошлого года подсудимый поджог трансформаторную подстанцию в микрорайоне Юбилейный, в результате чего обесточил 17 многоквартирных домов и 2 социально значимых объекта, — сказано в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил диверсионно-террористический акт по заданию украинской военной разведки. Как следует из слов самого задержанного, он занимался фотографированием указанной ему местности и должен был установить там видеокамеру.

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