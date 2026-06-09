Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 10:29

Россиянин оставил без света 17 домов и отправился в колонию на долгие годы

Молодой иркутянин поджег трансформаторную подстанцию и получил 10 лет колонии

Подписывайтесь на нас в MAX

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы 22-летнего жителя Иркутска, который поджег трансформаторную подстанцию, передает МВД. Следствие установило, что осужденный действовал по указанию телефонных мошенников. Совершение преступления он записывал на видео. Молодой человек признан виновным в терроризме.

Следствием и судом установлено, что в ноябре прошлого года подсудимый поджог трансформаторную подстанцию в микрорайоне Юбилейный, в результате чего обесточил 17 многоквартирных домов и 2 социально значимых объекта, — сказано в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил диверсионно-террористический акт по заданию украинской военной разведки. Как следует из слов самого задержанного, он занимался фотографированием указанной ему местности и должен был установить там видеокамеру.

До этого

Регионы
Иркутская область
МВД
Иркутск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сближение Венеры и Юпитера увидят в небе над Москвой 9 июня
Биохимик рассказал, почему многие люди любят запах скошенной травы
На Филиппинах количество афтершоков перевалило за тысячу
Искусственный интеллект займется «здоровьем» российских дронов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 июня: где сбои в России
Суд оценил монтаж: школьников оштрафовали за порно с учительницей
Взрыв автомобиля в Балашихе 9 июня: что известно, жертвы, украинский след
Пожилые родители убили собственного сына из-за аморального поведения
Индекс МосБиржи обрушился до минимума впервые с ноября 2025 года
Россияне ждут сокращения ассортимента товаров на прилавках магазинов
Диетолог ответила, кому нельзя пить «кофейный ерш»
Появились подробности взрыва машины в Балашихе
Два украинских БПЛА попытались атаковать Москву
В Нижневартовске школьница бесследно пропала после прогулки к озеру
Политолог предположил, почему Трампу невыгодна эскалация вокруг Ирана
Россиянин оставил без света 17 домов и отправился в колонию на долгие годы
Супруги из Москвы рассказали, как дошли пешком до Новосибирска
Трампа освистали во время финального матча НБА в Нью-Йорке
Нарушитель пытался сбежать от полицейских и попал в пасть аллигатора
Раскрыто, почему Усольцевы до сих пор не вышли на связь в случае побега
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.