Россиянка вскрыла сейф матери и выкинула из окна несколько миллионов

В Волгограде 20-летняя девушка стала жертвой телефонных мошенников: по их указаниям она вскрыла сейф матери, а после выбросила из окна сверток с более чем 7 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД России. По данным полиции, злоумышленники убедили жертву, что ее персональные данные якобы используются для финансирования недружественной страны.

Следуя инструкциям мошенников, девушка строительным инструментом вскрыла сейф матери и выбросила деньги из окна квартиры женщине, которая ждала внизу. Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемую участницу схемы, ею оказалась 24-летняя жительница Калуги, которая призналась в содеянном.

Подозреваемая нашла предложение о заработке в теневом сегменте интернета и согласилась выполнять роль посредника-курьера, которая заключалась в получении денежных средств с последующей передачей их третьим лицам. Так, в качестве курьера она прибыла в г. Волгоград, — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана: вместо телефонных звонков они начали рассылать жертвам сообщения, что их родственник или знакомый якобы попал в ДТП и срочно нуждается в помощи. Для убедительности злоумышленники прикладывают ссылки, которые выдают за фотографии или видеозаписи с места аварии.