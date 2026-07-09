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09 июля 2026 в 23:35

Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине

Тарабрин: РФ не дождалась внятных объяснений от Запада по химоружию на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Германия и другие поддерживающие ее западные страны не дали ответа на запрос России о предоставлении информации, касающейся предполагаемых химических инцидентов на территории Украины, сообщил во время проведения 112-й сессии постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин. Он подчеркнул, что при этом против Москвы продолжают выдвигать ложные обвинения.

Позиция Москвы заключается в том, что западные страны базируют свои обвинения исключительно на данных, распространяемых в медиа, контролируемых украинской стороной. Дипломат также подчеркнул, что сбор материалов на линии боевого соприкосновения с соблюдением всех требуемых процедур, включая сохранение цепочки передачи и хранения доказательств, сопряжен с огромными трудностями.

Активное применение БПЛА, плотный огневой контроль и интенсивность боевых действий серьезно затрудняют ее осуществление, — отметил дипломат.

Ранее Тарабрин заявил, что украинская сторона на фоне территориальных потерь готова пойти на любые преступления, в том числе на химические провокации под чужим флагом. Постпред обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины «теряют один населенный пункт за другим».

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