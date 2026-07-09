European Gymnastics раскрыл дату голосования по допуску символики России

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) назначил на 28 июля внеочередную генеральную ассамблею, сообщил глава организации Фарид Гаибов. По его словам, которые приводит пресс-служба союза, представители национальных федераций должны утвердить решение о допуске российских гимнастов к соревнованиям с национальной символикой. Отмечается, что перенос собрания был вызван сложной геополитической обстановкой.

До этого бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило решение о полном снятии ограничений и допуске российских атлетов на международные соревнования во всех возрастных группах. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил борцов и многочисленных болельщиков с этим знаковым событием.

Ранее исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) уже снимал действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Гимнасты из России должны были полноценно представлять свою страну на соревнованиях.