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09 июля 2026 в 21:38

European Gymnastics раскрыл дату голосования по допуску символики России

European Gymnastics рассмотрит отмену ограничений для россиян 28 июля

Фарид Гаибов Фарид Гаибов Фото: europeangymnastics.com
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Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) назначил на 28 июля внеочередную генеральную ассамблею, сообщил глава организации Фарид Гаибов. По его словам, которые приводит пресс-служба союза, представители национальных федераций должны утвердить решение о допуске российских гимнастов к соревнованиям с национальной символикой. Отмечается, что перенос собрания был вызван сложной геополитической обстановкой.

До этого бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило решение о полном снятии ограничений и допуске российских атлетов на международные соревнования во всех возрастных группах. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил борцов и многочисленных болельщиков с этим знаковым событием.

Ранее исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) уже снимал действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Гимнасты из России должны были полноценно представлять свою страну на соревнованиях.

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