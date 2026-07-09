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09 июля 2026 в 22:39

В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик

ФСБ: в Чувашии поймали наркокурьера с 28 кг гашиша

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Чувашии пресекли работу межрегионального канала поставки наркотиков, изъяв более 28 кг гашиша, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. В отношении 39-летнего жителя Тюменской области возбуждено уголовное дело.

Сотрудники УФСБ задержали мужчину на трассе М-12 «Восток» в Комсомольском муниципальном округе Чувашии. Правоохранительные органы полагают, что подозреваемый организовал межрегиональную схему поставок наркотиков, которая охватывала Татарстан, Башкирию, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую и Свердловскую области.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ, то есть по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области полиция обнаружила и изъяла более 17 кг наркотических веществ у мужчины, которого подозревают в создании подпольной лаборатории для их производства. По данным следствия, он организовал производство запрещенных веществ в августе прошлого года с целью последующего сбыта через систему закладок.

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