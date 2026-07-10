Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ

Министру спорта и главе Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаилу Дегтяреву исполнилось 45 лет. Вступив в должность в мае 2024 года, он сумел вернуть Россию на мировую спортивную арену. Как его действия помогли снять санкции с российских спортсменов и как он реформирует отечественный спорт — в материале NEWS.ru.

Что известно о министре спорта России Михаиле Дегтяреве

Михаил Дегтярев родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве (был переименован в Самару). В 2004 году он окончил факультет экономики и управления в СГАУ, а в 2012 году — факультет современного права в Институте мировых цивилизаций. До того как стать министром спорта России, Дегтярев являлся губернатором Хабаровского края. Он возглавлял регион с 2020 по 2024 год.

Известно, что министр является мастером спорта по фехтованию и многократным чемпионом Самары и Самарской области. Награжден орденами Дружбы и Александра Невского.

Что изменилось в российском спорте при Дегтяреве

После вступления в должность министра Дегтярев призвал привести в порядок учебные корпуса, спортивные объекты и общежития профильных вузов и училищ, а также утвердить статус тренера на государственном уровне. Еще одним важным направлением работы он назвал развитие сотрудничества с дружественными странами. По словам главы Минспорта РФ, государству важно поддержать участие российских спортсменов в международных состязаниях и развивать лиги.

Министр также обратил внимание на деятельность частных организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. По его словам, государству необходимо ввести лицензирование или аккредитацию работающих специалистов. Глава Минспорта также выступил за отмену взносов на соревнования для детей.

После назначения Дегтярева министром были объединены федерации спортивной и художественной гимнастики. Новую организацию возглавил глава РЖД Олег Белозеров. В состав одной структуры под руководством председателя комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по производству и рынку удобрений Дмитрия Мазепина вошли федерации по водным видам спорта. Дегтярев объяснил эти решения необходимостью укрепления управленческой модели и соответствия международным стандартам. Министр также подписал приказ о восстановлении государственной аккредитации Федерации тяжелой атлетики России.

Кристина Новицкая (Россия) в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг на Играх БРИКС в Казани, 2024 год Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

18 июня 2025-го Совет Федерации одобрил закон о создании Российского спортивного фонда. Финансирование предусматривается за счет целевых отчислений от букмекеров, добровольных взносов, пожертвований и других законных источников. Деньги фонда будут получать спортивные федерации и профессиональные лиги. Эти средства направлены исключительно на развитие детско-юношеского, массового и адаптивного спорта.

Как изменился состав спортивных функционеров после прихода Дегтярева

Предшественник Дегтярева на посту главы ОКР Станислав Поздняков покинул должность 15 октября 2024 года. Он выступал против участия российских спортсменов под нейтральным флагом на Олимпиаде в Париже. Кроме того, чиновник назвал отечественных теннисистов командой иноагентов. Дегтярев же придерживается противоположной точки зрения. Он заявил, что российских атлетов нельзя считать предателями и иноагентами, из-за того что они выступают в нейтральном статусе. Министр пообещал поддерживать спортсменов в любой ситуации.

1 октября 2024 года Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Она занимала эту должность 16 лет.

Экс-президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников выступал против участия пловцов на Олимпиаде без флага и гимна России. Спортсмены в полном составе не поехали в Париж. Однако в декабре после смены руководителя федерации российские пловцы приняли участие в нейтральном статусе на чемпионате мира в Будапеште. Спортсменам удалось побить мировой рекорд в комбинированной эстафете 4×100 метров, а Мирон Лифинцев завоевал пять золотых медалей. Сальников похвалил пловцов за высокие результаты на мировом первенстве.

Золотые медалисты Мирон Лифинцев, Арина Суркова, Дарья Трофимова и Кирилл Пригода (слева направо) во время церемонии награждения финала смешанной эстафеты 4х100 на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, 2024 год Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

В сентябре 2024 года президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила в интервью NEWS.ru, что «если бы мы кинули бомбу на Лондон», то Россию вернули бы на международные турниры. После смены руководства российского спорта она больше не делала подобных заявлений.

«Она (Вяльбе. — NEWS.ru) скорректировала свою линию поведения. Это говорит о том, что она прислушивается к позиции министра, президента Олимпийского комитета России. Любые заявления конфронтационного характера от спортивных функционеров делу не помогают», — говорил Дегтярев.

В мае 2026-го Вяльбе покинула пост главы ФЛГР. На базе этой организации была создана Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России, которую возглавил первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Какой лимит на легионеров в РПЛ предложил Дегтярев

Согласно новому проекту Минспорта, с сезона-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле будут одновременно находиться не более семи игроков. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а в стартовом составе допускается максимум восемь иностранцев. Дегтярев заявил, что новый лимит на легионеров позволит восстановить и усилить отечественную школу футбола.

«Приказ Минспорта по новому лимиту на сезон-2026/27 опубликован и будет подписан в ближайшее время. Это решение было объявлено почти год назад, все клубы РПЛ имели возможность подготовиться. У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров», — сказал Дегтярев.

Ученики Академии футбола ФК «Краснодар» на территории заведения Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Как МОК снял санкции с российских спортсменов

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. Кроме того, было временно восстановлено членство Олимпийского комитета России (ОКР). Отстранение организации длилось с октября 2023 года.

Также МОК «в определенный момент» примет решение о показе российского флага, гимна, цветов или других национальных символов на Олимпийских играх. Несмотря на смягчение санкционного режима, организация крупных мероприятий в России и участие российских официальных лиц остаются под вопросом.

Президент МОК Кирсти Ковентри заявила о важности дать российским спортсменам право соревноваться.

«Мы хотим быть уверенными, что все атлеты имеют возможность соревноваться на Олимпийских играх. Это позволяет россиянам принимать участие в спортивных соревнованиях. Будем придерживаться этой линии и дальше. Пока нет решения и по проведению мероприятий в России под эгидой МОК. То же самое касается вопросов флага и гимна, это решение мы отложим на будущее», — заявила Ковентри.

Дегтярев отметил, что решение МОК об отмене санкций в отношении российских спортсменов ускорит их полноценное возвращение на международные турниры. Это результат прекрасной дипломатической работы Министерства спорта РФ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Зрители на торжественной встрече олимпийцев на стадионе «ВТБ Арена» в Москве Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

«Это суперсобытие, долгожданная новость, лучшая с начала года. Это результат прекрасной спортивной, дипломатической работы по восстановлению ОКР. Теперь откроются двери и возможности для других федераций по восстановлению российских спортсменов в правах. Надеюсь, они услышат МОК и будут восстанавливать спортсменов без ограничений. Ранее они ссылались на то, что нужно восстановиться в МОК. Будем срочно включаться, чтобы восстановить все остальные федерации, в том числе Федерацию лыжного спорта и сноубординга России», — сказал Свищев.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru назвал отмену санкций против российских спортсменов большой победой. Однако, по его словам, окончательное решение об участии россиян в международных турнирах зависит от федераций по каждому виду спорта.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала отмену санкций против российских спортсменов результатом большой работы Олимпийского комитета РФ. Она выразила надежду, что федерации по разным видам спорта позволят россиянам выступать с национальным флагом и гимном.

«Рано еще говорить, потому что Олимпиада будет только в 2028 году. Поэтому они пока не торопятся, но дают на усмотрение федераций принимать это решение. Они не запрещают и не ограничивают федерации возвращать нам флаг и гимн. Уже ряд олимпийских федераций это сделали. Надеюсь, что и федерации по зимним видам спорта это сделают», — сказала Журова.

Штаб-квартира МОК в Швейцарии Фото: Shutterstock/FOTODOM

В каких видах спорта россияне уже выступают под флагом и гимном

По словам Дегтярева, на данный момент более 20 международных спортивных федераций допускают российских юниоров к соревнованиям под национальным флагом и с гимном. При этом еще десять организаций разрешают участие всех спортсменов без ограничений.

13 апреля 2026 года Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла все ограничения с российских спортсменов. Речь идет о плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло. Санкции с российских спортсменов также сняли в дзюдо и тхэквондо.

В мае аналогичное решение приняла Международная федерация гимнастики (World Gymnastics). Россияне уже выступили на нескольких стартах под флагом и гимном страны. 15 мая бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило решение о полном снятии ограничений и допуске российских атлетов на международные соревнования во всех возрастных группах.

Исполком Международной федерации бодибилдинга (IFBB) принял решение вернуть российским спортсменам право выступать на чемпионатах мира и Европы под флагом и с гимном еще в 2024 году. Международная федерация ассоциаций фехтования (FIE) 2 июня вернула национальную символику атлетам из РФ. Под флагом и гимном России они выступят на чемпионате мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.

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