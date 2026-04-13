«Исторический шанс»: Дегтярев назвал цель нового лимита на легионеров в РПЛ

Новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) предоставит исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Его заявление есть в распоряжении NEWS.ru. По словам Дегтярева, приказ Минспорта подпишут в ближайшее время.

У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров, — сказал Дегтярев.

Министр спорта напомнил, что об этом решении было объявлено около года назад. Дегтярев отметил, что у всех клубов РПЛ было время подготовиться к изменению лимита на иностранных игроков.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту Минспорта, со следующего сезона 2026/2027 команды РПЛ смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле могут одновременно находиться не более семи. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а на поле одновременно могут быть восемь.