Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 14:22

«Исторический шанс»: Дегтярев назвал цель нового лимита на легионеров в РПЛ

Дегтярев: новый лимит на легионеров позволит восстановить школу футбола РФ

Энрике Кармо (ЦСКА), Мехди Мубарик (Динамо Мх) в матче 22-го тура РПЛ в Москве Энрике Кармо (ЦСКА), Мехди Мубарик (Динамо Мх) в матче 22-го тура РПЛ в Москве Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) предоставит исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Его заявление есть в распоряжении NEWS.ru. По словам Дегтярева, приказ Минспорта подпишут в ближайшее время.

У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров, — сказал Дегтярев.

Министр спорта напомнил, что об этом решении было объявлено около года назад. Дегтярев отметил, что у всех клубов РПЛ было время подготовиться к изменению лимита на иностранных игроков.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту Минспорта, со следующего сезона 2026/2027 команды РПЛ смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле могут одновременно находиться не более семи. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а на поле одновременно могут быть восемь.

Спорт
Футбол
Михаил Дегтярев
легионеры
РПЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.