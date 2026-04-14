Иностранцев на продажу: как изменится РПЛ при новом лимите на легионеров

Министерство спорта РФ подготовило проект ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Какие правила вступят в силу в следующем сезоне, как отреагировали на инициативу депутаты Госдумы и известные футболисты — в материале NEWS.ru.

Какой лимит на легионеров вступит в силу в сезоне РПЛ 2026/27

Согласно новому проекту Минспорта, с сезона-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле будут одновременно находиться не более семи игроков. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а в стартовом составе допускается максимум восемь иностранцев.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что новый лимит на легионеров позволит восстановить и усилить отечественную школу футбола.

«Приказ Минспорта по новому лимиту на сезон-2026/27 опубликован и будет подписан в ближайшее время. Это решение было объявлено почти год назад, все клубы РПЛ имели возможность подготовиться. У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров», — сказал Дегтярев.

Витор Тормена («Краснодар») и Джон Кордоба («Краснодар») радуются забитому голу в матче 24-го тура Российской премьер-лиги Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Как Минспорта будет ужесточать лимит на легионеров в РПЛ

Российские болельщики не всегда хорошо реагируют, когда смотрят футбольные матчи и видят большое количество легионеров на поле, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. При этом она предположила, что из-за нового лимита на иностранцев некоторые команды будут играть хуже.

«Когда россияне смотрят футбол и видят много легионеров, они реагируют на это не всегда хорошо. Кажется, что нет дороги молодым и перспективным, потому что их места занимают иностранцы. Легионеры добавляют очки, особенно если они сильные и команда может себе позволить их купить. Возможно, некоторые клубы начнут играть хуже и болельщики будут искать виноватых среди тех, кто ужесточил этот лимит», — сказала Журова.

Лимит на легионеров в РПЛ нужно делать жестче, максимум — три-четыре футболиста на поле, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, в страну часто привозят средних футболистов, что привело к падению уровня чемпионата.

«Всего будет 12 игроков, семь — на поле, а остальным пятерым что делать? Не на скамейке же сидеть. Они должны играть. Сейчас в каждой команде можно выделить по три-четыре легионера, которые обладают хорошим мастерством. Остальные футболисты должны быть местными. Мы привозим в РФ средних игроков, поэтому у нас падает уровень чемпионата. Я за ужесточение лимита и возвращение дублей, которые были еще в СССР», — сказал Масалитин.

Он напомнил, что дублирующие составы разыгрывали свое первенство и молодые футболисты гарантированно получали 30 матчей за сезон. Масалитин считает, что в этих условиях игроки будут быстрее расти, потому что уровень турнира будет на порядок выше первой и второй лиг.

Клубы РПЛ должны иметь возможность выпускать на поле не более трех легионеров, считает экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев. В разговоре с NEWS.ru ветеран отметил, что ему жалко ребят по всей стране, которые хотят играть в футбол.

Роналдо («Ростов») и Александер Джику («Спартак») в матче 24-го тура Российской премьер-лиги Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Это безобразие. Всегда говорил и продолжаю так считать: на поле должно быть максимум три легионера, а в заявке — хоть 20. Я бы вообще распустил всех иностранцев, раз мы нигде не участвуем (в еврокубках. — NEWS.ru). Пусть ФИФА платит за них деньги! Жалко наших ребят, которые хотят играть в футбол. Академии работают везде, а мы держим иностранцев. Где мы возьмем новых Стрельцовых, Шестерневых и Яшиных?» — воскликнул Пономарев.

Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге будет в дальнейшем ужесточен до пяти футболистов на поле, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его словам, сейчас делаются первые шаги.

«Министр спорта [Михаил Дегтярев] сказал, что будут ужесточения. Пока это промежуточный лимит. Мы дойдем до пяти легионеров на поле», — сказал Булыкин.

Как менялся лимит на легионеров в РПЛ

Впервые о лимите на легионеров заговорили после провала сборной России на чемпионате мира в 2002 году. Команда Олега Романцева не смогла выйти в плей-офф из группы с Тунисом, Бельгией и хозяйкой турнира Японией.

В августе 2005 года «Динамо» выставило 11 легионеров в стартовом составе на матч против ФК «Москва». Тогдашний президент Российского футбольного союза Виталий Мутко пообещал навести порядок с иностранцами в РПЛ. В 2005 году был введен лимит на легионеров по схеме «6+5» (на поле могли выйти шесть зарубежных футболистов. — NEWS.ru). Если иностранец сыграл десять матчей за свою сборную, то не считался легионером.

Динамовец Дерлей (Вандерлей Фернандес да Силва) (справа) в матче чемпионата России по футболу ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

В 2006 и 2012 годах действовал лимит по схеме «7+4», в 2009-м — «6+5». В 2019 году в заявке команд РПЛ могло быть 17 россиян и только восемь иностранцев. С сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит на легионеров в количестве до 13 иностранцев в заявке, из которых на поле могут находиться одновременно не более восьми игроков.

С 2019 года футболисты из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии не считаются иностранцами. Эти правила будут действовать в новом сезоне РПЛ.

Кто больше всех пострадает в случае введения нового лимита на легионеров в РПЛ

В этом сезоне РПЛ максимальное количество легионеров (13) есть в заявке у «Зенита» (учитывая отданного в аренду в «Црвену Звезду» серба Страхиню Павловича), «Рубина» и «Ахмата». Перед началом следующего чемпионата этим клубам нужно будет продать или расторгнуть контракт с одним иностранцем.

Все остальные команды укладываются в новую модель лимита. У «Краснодара», «Спартака» и «Оренбурга» — по 12 легионеров, у московского и махачкалинского «Динамо», а также у «Балтики» — по 11. В заявке у «Акрона», ЦСКА и «Сочи» десять иностранцев, по девять — у «Крыльев Советов» и «Пари Нижний Новгород». В «Ростове» играют шесть легионеров.

Самой «русской» командой РПЛ является «Локомотив». В заявке железнодорожников всего четыре иностранных футболиста.

