«Надо делать жестче»: экс-футболист ЦСКА о новом лимите на легионеров в РПЛ Масалитин: лимит на легионеров в РПЛ нужно ужесточить до четырех иностранцев

Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) нужно делать жестче, максимум три-четыре футболиста на поле, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, в страну часто привозят средних футболистов, и это привело к падению уровня чемпионата.

Лимит надо делать жестче: максимум три-четыре человека на поле. Всего будет 12, семь на поле, а остальным пятерым что делать? Не на скамейке же сидеть. Они должны играть. Сейчас в каждой команде можно выделить по три-четыре легионера, которые обладают хорошим мастерством. Остальные должны быть местные. Мы сюда привозим средних игроков, поэтому у нас падает уровень чемпионата. Я за ужесточение лимита и возвращение дублей, которые были еще в СССР, — сказал Масалитин.

Он напомнил, что дублирующие составы играли свое первенство, и молодые футболисты гарантировано получали 30 матчей за сезон. Масалитин считает, что в таких условиях игроки будут быстрее расти, потому что уровень этого первенства будет на порядок выше Первой и Второй лиги.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту Министерства спорта, со следующего сезона-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле могут одновременно находиться не более семи. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а на поле одновременно могут быть восемь.