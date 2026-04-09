Скандал на Олимпиаде, 11 млн призовых, тяжелый диагноз: как живет Гуменник

Петр Гуменник возглавил рейтинг российских фигуристов с самыми высокими призовыми по итогам сезона. Сколько заработал спортсмен, как он выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, почему изменил музыку в короткой программе — в материале NEWS.ru.

Что известно о фигуристе Гуменнике

Гуменник родился в Санкт-Петербурге 11 апреля 2002 года. Он начал заниматься фигурным катанием в четыре года. В семилетнем возрасте фигурист поступил в группу к Олегу Татаурову и Ольге Ефимовой.

С 2017 года Гуменник начал тренироваться у Вероники Дайнеко в школе фигурного катания Тамары Москвиной. Под ее руководством Петр победил на этапах юниорского Гран-при в Канаде и Словении. В финале Гран-при юниоров в Ванкувере фигурист стал вторым. В феврале 2019 года он взял серебро на первенстве России среди юниоров.

В 2020-м Гуменник сдал ЕГЭ, результаты которого позволили ему поступить в любой престижный вуз. Фигурист набрал 98 баллов по русскому языку, по химии — 97, по математике — 74, по биологии — 73. Однако спортсмен отложил поступление в университет, так как остался недоволен низкими оценками по двум предметам. В 2022-м Гуменник поменял биологию на информатику и набрал 100 баллов. Петр поступил в Национальный исследовательский университет ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники.

В 2021 году за три дня до чемпионата России в Челябинске Гуменник почувствовал боль в спине. Несмотря на проблемы со здоровьем, фигурист выступил в соревнованиях и занял лишь седьмое место. Затем Петр отправился на медобследование. Врачи поставили ему диагноз — синдром Осгуда-Шляттера. Из-за интенсивных нагрузок эта проблема часто возникает в подростковом возрасте в том месте, где сухожилие соединяет коленную чашечку с большеберцовой костью.

Какой скандал произошел с фигуристом Гуменником перед Олимпиадой в Италии

7 февраля Гуменнику запретили использовать композицию из фильма «Парфюмер» в короткой программе на Олимпийских играх. Команда спортсмена узнала об этом за несколько дней до вылета в Милан. Фигурист выступит под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна. Это саундтрек к российскому фильму «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна.

Петр Гуменник на XXV зимних Олимпийских играх в Италии Фото: РИА Новости

С программой «Парфюмер» Гуменник ранее выступал на международных стартах, например в сентябре 2025 года на олимпийском квалификационном турнире в Китае. Кто именно из правообладателей и при каких обстоятельствах запретил использование музыки, официально не уточнялось. Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК) отказали в помощи Гуменнику, заявив, что он, как и другие спортсмены, самостоятельно отвечает за оформление прав на композиции для своих программ.

«Очевидно, что существует проблема между ним и его национальной федерацией. Считаю, что фигурист несет ответственность за согласование музыки», — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Мать спортсмена Елена заявила, что правообладатели отозвали разрешение на использование музыки в короткой программе конкретно для российского спортсмена. На представителей танцев на льду из США Кристину Каррейру и Энтони Пономаренко, которые также катаются под «Парфюмера», запрет не распространяется.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, что это произошло неслучайно.

«Петя Гуменник отбирался на Олимпийские игры. Ни одного замечания не было. Это подлость. Как могло такое быть, что им после соревнований или во время соревнований не сказали, что это запрещенная музыка. А теперь за три дня до выступления на Олимпийских играх вот такое. <…> Я вообще в шоке, не понимаю. Они что, нарочно это сделали? Я прожила большую жизнь в спорте, 60 лет тренерской работы. Никогда не встречалась с таким безобразием, с таким умопомрачительным хулиганством, с такими издевательствами над спортсменом. Я буду за него молиться!» — сказала она ТАСС.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал ситуацию с авторскими правами раздолбайством, предположив, что команда фигуриста не занималась этим вопросом.

«Никогда такого не было — и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство?» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская предположила, что в этом вопросе недоработала команда спортсмена.

«Честно скажу, они сами виноваты. Я работала с фигуристкой из Сербии (Антонина Дубинина. — NEWS.ru). Она говорила мне, что в начале сезона надо послать свою музыку на проверку и получить разрешение, чтобы кататься под нее. Спортсменка все это сделала, никакого запрета не было, спокойно катала программы на протяжении всего сезона. Кто-то это просмотрел. Никто не вставлял палки в колеса. Автор, видимо, не разрешил», — сказала Бутырская в интервью NEWS.ru.

Как фигурист Гуменник выступил на Олимпиаде в Италии

Российский фигурист Петр Гуменник выступает в нейтральном статусе с произвольной программой в мужском одиночном катании на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: РИА Новости

На Олимпиаде-2026 после короткой программы Гуменник занимал 12-е место с 86,72 балла. Петр чисто исполнил сложную произвольную с четырьмя разными четверными прыжками. В его арсенале были четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп и другие элементы. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла и занял итоговое шестое место.

«Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на этом пути в Милан. Надеюсь, дальше буду быстрее, выше и сильнее вместе с вами», — написал Гуменник в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Костюм фигуриста попал в топ-15 самых ярких во время короткой программы по версии итальянского журнала Vogue, запустившего голосование за лучший образ Олимпийских игр — 2026. Спортсмен выступил в полупрозрачной блузке с пышными рукавами, украшенной красными цветами.

Гуменник должен гордиться собой, заявила NEWS.ru Бутырская, комментируя его выступление на Олимпиаде. Она отметила, что выступать под первым номером всегда непросто.

«На протяжении полугода все это обсасывалось, что фигуристы — наша главная надежда. Ребята сделали все что могли. Петр катался первым [в короткой программе]. Я тоже каталась первой на Олимпиаде в Нагано. Выступая первым, зная, что за тобой сильные и непростые ребята, он попал во вторую сильнейшую разминку, отстоял произвольную, поднялся еще на шесть мест», — сказала Бутырская.

Сколько призовых фигурист Гуменник заработал в этом сезоне

Гуменник возглавил рейтинг российских фигуристов с самыми высокими призовыми в сезоне-2025/26. По данным Forbes, спортсмен заработал 11,58 млн рублей, из которых 7 млн получил по итогам турнира шоу-программ «Русский вызов». Гуменнику выплатили 5 млн за общую победу, еще по миллиону за приз зрительских симпатий и лучшее место в мужском катании. В минувшем сезоне фигурист впервые стал чемпионом России и в третий раз победил в финале Гран-при.

Петр Гуменник Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Второе место в рейтинге заняла Алиса Двоеглазова, заработавшая 5,57 млн рублей. Тройку лидеров замкнула чемпионка России и участница Олимпиады Аделия Петросян (4,27 млн). В десятку также вошли Марк Кондратюк и Дарья Садкова (по 3,77 млн), Александра Степанова и Иван Букин (по 3,5 млн), Евгений Семененко (3,48 млн), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (3,43 млн).

