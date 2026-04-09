«Сами виноваты»: Бутырская о скандале Гуменника с музыкой на Олимпиаде

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская предположила, что команда Петра Гуменника недоработала в вопросе использования авторских прав на музыку для короткой программы на Олимпиаде-2026. В интервью NEWS.ru она отметила, что эти вопросы должны быть решены еще до старта сезона.

Честно скажу, они сами виноваты. Я работала с фигуристкой из Сербии (Антонина Дубинина. — NEWS.ru). Она изначально говорила мне, что в начале сезона надо послать свою музыку на проверку и получить разрешение кататься под нее. Она все это сделала, никакого запрета не было, спокойно катала программы на протяжении всего сезона. Кто-то это просмотрел. Никто не вставлял палки в колеса. Автор, видимо, не разрешил, — сказала Бутырская.

7 февраля Гуменнику запретили использовать композицию из фильма «Парфюмер» в короткой программе на Олимпийских играх. Команда спортсмена узнала об этом за несколько дней до вылета в Милан. В итоге фигурист выступил под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна.

Ранее Бутырская заявила, что Гуменник должен изначально гордиться собой из-за выступления на Олимпиаде. Она отметила, что выступать под первым номером всегда непросто. Также фигуристка добавила, что фигурное катание не всегда справедливо, поскольку иногда у судей на Олимпиаде имеется свое мнение.