«Должен гордиться»: Бутырская оценила выступление Гуменника на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник должен изначально гордиться собой, заявила NEWS.ru чемпионка мира Мария Бутырская, комментируя его выступление на Олимпиаде. Она отметила, что выступать под первым номером всегда непросто.

На протяжении полугода все это обсасывалось, что фигуристы наша главная надежда. Ребята сделали все, что могли. Петр катался первым [в короткой программе]. Я тоже каталась первой на Олимпиаде в Нагано. Выступая первым, зная, что за тобой сильные и непростые ребята, он попал во вторую сильнейшую разминку, отстоял произвольную, поднялся еще на шесть мест. Я считаю, что Петр изначально должен гордиться собой, — сказала Бутырская.

Она отметила, что фигурное катание не всегда справедливо. По мнению Бутырской, иногда у судей на Олимпиаде имеется свое мнение.

Я считаю, что на чемпионате мира судят правильнее. Олимпийские игры — большая политика. Нам там места пока не оказалось. Мы четыре года не выступали, приехали Петя и Аделия [Петросян], будут нам сразу раздавать [медали]? — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Милане на шестом месте. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Россиянин чисто исполнил сложную произвольную программу, в его арсенале были четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер и другие элементы.