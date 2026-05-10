Олимпийского чемпиона уличили в продаже медалей

Денис Аблязин (Россия), завоевавший серебряную медаль в опорном прыжке в соревнованиях по спортивной гимнастике на XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани, во время церемонии награждения, 2013 г.

Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что олимпийский чемпион по гимнастике Денис Аблязин выставил на продажу медали Универсиады 2013 года из Казани. По информации авторов, две серебряные и одна золотая награда могут обойтись покупателю в 6 млн рублей.

На канале сообщили, что медали спортсмен продает через свою жену Викторию — ее данные указаны на одной из страниц продавца. Mash рассказал, что покупателям предлагается осуществить сделку через банк, положив деньги на счет. По информации авторов, среди обязательных условий — подписание соглашения о неразглашении.

Авторы рассказали, что на продажу также выставлена золотая медаль с игр в Токио, ее цена — 100 млн рублей. По информации Mash, серебро с ОИ обойдется в 20–50 млн, а бронза — 15 млн. На канале рассказали, что пытались связаться со спортсменом по этому поводу, но не смогли дозвониться.

