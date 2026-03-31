Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 11:49

Российские гимнастки завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Болгарии

София Ильтерякова София Ильтерякова Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские спортсменки, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии. Главный тренер сборной Татьяна Сергаева сообщила РЕН ТВ, что считает выступление спортсменок достойным.

Нам понравился турнир — во-первых, по результатам он понравился. Они большие молодцы, выдержали большую нагрузку, эмоциональную в том числе, и очень-очень достойно выступили, — сказала она.

Групповички стали лучшими в многоборье, взяли золото в финале с тремя обручами и двумя парами булав, а также получили серебро в финале с пятью мячами. Команду тренировала Мария Толкачева.

В индивидуальных упражнениях София Ильтерякова (тренер Наталья Глемба) завоевала серебро с обручем и стала девятой в многоборье. Арина Ковшова (воспитанница академии «Небесная грация» Алины Кабаевой, тренер Елизавета Чернова) заняла седьмое место. Для всех российских спортсменок это были первые международные старты такого уровня за последние четыре года.

Ранее дзюдоист Идар Бифов завоевал золотую медаль турнира Большого шлема в Тбилиси. Он стал победителем в весовой категории до 100 кг. В финальной схватке Бифов победил соотечественника Нияза Билалова.

Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.