Российские дзюдоисты вырвали золото и серебро турнира Большого шлема Дзюдоист Идар Бифов победил в турнире Большого шлема в Тбилиси

Дзюдоист Идар Бифов завоевал золотую медаль турнира Большого шлема в Тбилиси, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России. Он стал победителем в весовой категории до 100 кг. В финальной схватке Бифов победил соотечественника Нияза Билалова.

Радуемся за Идара и Нияза: сегодня на церемонии награждения в весовой категории до 100 кг над грузинским татами развеваются два российских триколора, — сказано в сообщении.

Бронзовые медали турнира завоевали нидерландец Симеон Катарина и доминиканец Роберт Флорентино. Соревнования проходят в столице Грузии и входят в серию престижных международных турниров.

