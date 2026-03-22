22 марта 2026 в 20:03

Российские дзюдоисты вырвали золото и серебро турнира Большого шлема

Дзюдоист Идар Бифов победил в турнире Большого шлема в Тбилиси

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дзюдоист Идар Бифов завоевал золотую медаль турнира Большого шлема в Тбилиси, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России. Он стал победителем в весовой категории до 100 кг. В финальной схватке Бифов победил соотечественника Нияза Билалова.

Радуемся за Идара и Нияза: сегодня на церемонии награждения в весовой категории до 100 кг над грузинским татами развеваются два российских триколора, — сказано в сообщении.

Бронзовые медали турнира завоевали нидерландец Симеон Катарина и доминиканец Роберт Флорентино. Соревнования проходят в столице Грузии и входят в серию престижных международных турниров.

Ранее боец Мовсар Евлоев, за годы карьеры не потерпевший ни единого поражения, победил англичанина Лерона Мерфи в главном поединке турнира UFC Fight Night. Встреча включила в себя пять раундов.

Боец ММА Умар Нурмагомедов до этого одолел бразильца Дейвисона Фигейредо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. Поединок в легчайшем весе завершился победой россиянина, это решение судьи приняли единогласно.

дзюдо
победы
турниры
Россия
Грузия
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев раскрыл сценарий топливного кризиса в ЕС и Британии
Аракчи обратился с требованием к США и Израилю
Что известно о хаосе в аэропортах США
Пользователи Telegram пожаловались на массовый сбой в работе мессенджера
«Прошу понимания»: Рютте вступился перед Трампом за страны НАТО
Ближневосточный конфликт подпортил планы ЕЦБ на рост
Тела двух рыбаков достали из водоемов в Ленобласти
Россиян стали обманывать поддельными видеозвонками от знакомых
Пушкова позабавило видео Нетаньяху с шестью пальцами на руке
Орбан дал одно обещание на фоне нефтяной блокады со стороны Украины
Десятки дронов ВСУ пытались атаковать регионы России за два часа
В Пулково отменены 65 рейсов из-за атаки БПЛА
Погоня полиции за черной Audi по улицам Петербурга попала на видео
Появились подробности атак БПЛА на Ленобласть на фоне ЧП с самолетом
Раскрыта судьба мальчика, пропавшего в Петрозаводске
Самолет подал сигнал бедствия над Ленобластью на фоне атак БПЛА
Долина прервала концерт ради минуты молчания
Один российский аэропорт ввел ограничения второй раз за день
Российские дзюдоисты вырвали золото и серебро турнира Большого шлема
Газовый Армагеддон, Трамп под ударом, новые правила Минздрава: что дальше
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

