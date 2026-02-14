Зимняя Олимпиада — 2026
Судьи определили место Гуменника в мужском одиночном катании на ОИ

Российский фигурист Гуменник занял шестое место в одиночном катании на ОИ

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Российский фигурист Петр Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Милане на шестом месте. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла.

Гуменник чисто исполнил сложную произвольную программу с четырьмя разными четверными прыжками. В его арсенале были четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп и другие элементы.

Ранее итальянский Vogue включил костюм российского фигуриста Петра Гуменника в список самых ярких образов Олимпиады в Милане. Спортсмен вышел на лед в полупрозрачной блузе с цветами и оливковом жилете, получив одобрение 97% читателей издания. В рейтинг также попали фигуристы из Казахстана и США, итальянские и бразильские спортсмены и сборная Гаити.

До этого Гуменник признался, что хочет отдохнуть в Италии после завершения соревнований. Он рассказал, что собирается покинуть страну 23 февраля, обратный билет уже у него на руках.

Кроме того, россиянин рассказал, что в Олимпийской деревне ему не хватает привычных уходовых средств и фена для своей шевелюры. По словам Гуменника, спортсмену без длинных волос в таких условиях было бы гораздо проще.

