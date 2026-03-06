Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 12:13

Россиянке с ребенком не продлили проживание на Мальдивах после отмены рейса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянке с ребенком не продлили проживание в отеле на Мальдивах после отмены рейсов на Ближнем Востоке, сообщил ТАСС один из туристов. По его словам, туроператор не стал помогать женщине, а в посольстве РФ ей посоветовали купить билет в Россию за свой счет. Он отметил, что на островах сейчас находятся около 300 россиян.

Вчера девушка с ребенком из отеля уехала в [столицу Мальдив] Мале, туроператор отель ей не продлил, — рассказал мужчина.

Ранее отдыхавшая в ОАЭ россиянка сообщила, что туристов, которые не могли вылететь из Дубая на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, вывозили на бизнес-джетах. Она добавила, что знакомые предлагали ей с семьей места в частном самолете. Услуга стоила €20 тыс. (1,8 млн рублей) с человека.

До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что порядка 6 тыс. российских туристов застряли на популярных курортах из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По ее словам, речь идет о Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, Шри-Ланке и ряде других стран.

