06 марта 2026 в 17:55

Помилованный президентом Киргизии бизнесмен снова сел в лужу

Помилованный Жапаровым основатель вебкам-студий задержан за наркотики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Даниэль Ажиев, ранее осужденный за организацию нелегальных вебкам-студий и помилованный президентом Киргизии, снова задержан, передает пресс-служба ГУВД Чуйской области республики. На этот раз его подозревают в изготовлении наркотиков, возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

На объездной автодороге города Токмок был задержан гражданин Даниэль Ажиев, — говорится в сообщении ведомства.

В 2024 году Ажиев получил девять лет колонии за организацию притонов и распространение порнографии, но в феврале 2026 года был досрочно освобожден по президентскому помилованию. Колонию он покинул на вертолете.

Тем временем Басманный суд Москвы арестовал совладельца «ББР Банка» Дмитрия Гордовича по уголовному делу об отмывании денег. По версии следствия, он может быть замешан в крупной растрате, связанной с нашумевшим делом экс-директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана. Гордович контактировал с подрядчиками — в частности, с другим фигурантом дела директором «РСК-Ренессанс» Маратом Каргиновым.

