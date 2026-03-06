Совладельца одного из банков арестовали по обвинению в отмывании денег

Басманный суд Москвы арестовал совладельца «ББР Банка» Дмитрия Гордовича по уголовному делу об отмывании денег, передает ТАСС. По версии следствия, он может быть замешан в крупной растрате, связанной с нашумевшим делом экс-директора МХАТ им. Горького — Владимира Кехмана. Гордович контактировал с подрядчиками — в частности, с другим фигурантом дела, директором «РСК-Ренессанс» Маратом Каргиновым.

Суд отправил Гордовича под стражу на срок два месяца, — сказали в суде.

По предварительной информации, финансист нашел иностранную компанию для заключения фиктивного договора на поставку техники во МХАТ в период руководства Кехмана. В результате флагманский московский театр не досчитался техники и денег. Фигуранта уже достаили в столицу, где уже несколько месяцев идет судебный процесс в отношении Кехмана и Каргинова.

