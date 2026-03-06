Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 15:30

Совладельца одного из банков арестовали по обвинению в отмывании денег

Совладелец «ББР Банка» Гордович арестован по делу об отмывании денег

Басманный суд Москвы Басманный суд Москвы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Басманный суд Москвы арестовал совладельца «ББР Банка» Дмитрия Гордовича по уголовному делу об отмывании денег, передает ТАСС. По версии следствия, он может быть замешан в крупной растрате, связанной с нашумевшим делом экс-директора МХАТ им. Горького — Владимира Кехмана. Гордович контактировал с подрядчиками — в частности, с другим фигурантом дела, директором «РСК-Ренессанс» Маратом Каргиновым.

Суд отправил Гордовича под стражу на срок два месяца, — сказали в суде.

По предварительной информации, финансист нашел иностранную компанию для заключения фиктивного договора на поставку техники во МХАТ в период руководства Кехмана. В результате флагманский московский театр не досчитался техники и денег. Фигуранта уже достаили в столицу, где уже несколько месяцев идет судебный процесс в отношении Кехмана и Каргинова.

До этого сообщалось, что бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову грозит до 20 лет колонии. Ему вменяют особо тяжкие статьи. Имущество семьи Цаликова, оформленное на его детей и их компании, оценивается почти в 1 млрд рублей. При этом в 2014–2020 годах генерал декларировал доход в 10–13 млн рублей.

