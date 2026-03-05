Mash насчитал у экс-замминистра обороны Цаликова имущества на 1 млрд рублей

Telegram-канал Mash сообщил, что имущество семьи бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова, оформленное на его детей и их компании, оценивается почти в 1 млрд рублей. При этом, по данным канала, в 2014–2020 годах генерал декларировал доход в 10–13 млн рублей. Также он указывал недвижимость площадью от 12 до 36,8 тыс. «квадратов» и три автомобиля.

Согласно данным канала, на дочерей оформлены бизнес-центр в Хамовниках (оценочная стоимость — 132 млн рублей) и два офиса в Москве (85 млн рублей). На сыновей, как сообщает источник, записаны коммерческие помещения Shubo Factory на Земляном Валу (400 млн рублей) и земельный участок в деревне Красное в Домодедово (130 млн рублей).

Авторы пишут, что дочь генерала, 31-летняя Юлия Гогаева, после работы в МЧС возглавила московскую компанию по управлению недвижимостью. В публикации говорится, что по итогам прошлого года выручка фирмы составила 38 млн рублей. Кроме того, по версии источника, сыновья Цаликова владеют компанией по аренде недвижимости. По сообщениям канала, за прошлый год ее выручка составила почти 35 млн рублей.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Цаликова задержали по подозрению в организации преступного сообщества. По его информации, ему вменяют растрату, отмывание денежных средств и получение взяток. В сообщении говорится, что в период с 2017 по 2024 год участники группы, которую, по версии следствия, создал Цаликов, похищали бюджетные средства, занимались их легализацией и получали взятки.