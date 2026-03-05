Штурмовики из полицейских и обугленные трупы: новости СВО на вечер 5 марта

Украинских полицейских начали массово переводить в штурмовики, обугленные тела бойцов ВСУ, сожженные своими же, нашли на Волчанском направлении. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Осужденные по тяжким статьям внезапно пополнили ряды ВСУ

По словам источников, полицейских из Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины, они будут распределены в батарею «Арес» и штурмовые батальоны. На Волчанском направлении в подвалах жилых домов российские штурмовики нашли тела бойцов ВСУ, сожженные своими же сослуживцами. У них были отрезаны конечности и даже головы. По мнению инсайдеров, солдаты ВСУ пошли на это, чтобы сохранить части тел погибших для последующего опознания. Таким образом они хотели добиться официального признания смерти сослуживцев.

В силовых структурах РФ сообщили о переброске ВСУ резервов из числа 57-й отдельной мотопехотной бригады в Волчанский район Харьковской области. Подразделение доукомплектовали за счет осужденных за тяжкие преступления. Украинское командование идет на все, чтобы остановить продвижение группировки войск «Север».

В Сумской области командиров ВСУ уличили в использовании лжи о гибели родственников солдат для их мотивации перед штурмовыми действиями. Как уточнил источник, у военнослужащих изымаются личные мобильные телефоны, что лишает их возможности проверить полученную информацию и связаться с родными.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинский расчет беспилотников нанес удар по собственному пикапу, эвакуировавшему раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения на Красноармейском направлении. Это зафиксировали российские военные, проводившие разведку в районе.

Появились детали ликвидации чешского «Вампира» и дерзкого штурма «Востока»

В Минобороны РФ проинформировали, что российские войска уничтожили чешскую реактивную систему залпового огня Vampire в Сумской области. Установку обнаружили с помощью беспилотной авиации в районе населенного пункта Береза. Оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» точным ударом поразил РСЗО прямо в движении.

Также, по данным ведомства, операторы БПЛА «Молния-2» 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» ударили по пункту управления украинских беспилотников на Краснолиманском направлении. Личный состав ВСУ ликвидировали.

Механик-водитель с позывным Адвокат рассказал, что боевой расчет танка группировки войск «Восток» в ходе штурма опорного пункта ВСУ применил тактику максимального сближения, высадив десант фактически вплотную к позициям противника. По его словам, по пути они успели трижды выстрелить из пушки по укрепленной позиции противника.

Боевая работа экипажа танка Т-90М «Прорыв» Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В Минобороны раскрыли подробности освобождения Яровой и возвращения солдат из плена

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Яровая, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. В Минобороны РФ уточнили, что взятие Яровой стало возможным благодаря решительным действиям группировки «Запад».

По данным ведомства, 200 российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории в ходе обмена, по итогам которого Украина также получила 200 своих военнопленных. Посредническую поддержку оказали Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты.

Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский сообщил, что новый обмен пленными между Россией и Украиной, согласованный во время встречи в Женеве, состоится 5–6 марта. Обмен пройдет в формате «500 на 500».

