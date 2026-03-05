Путин готов перекрыть Европе газ: будут покупать по $1000 — что дальше

Владимир Путин допустил возможность немедленного прекращения поставок российского газа в Европу. Президент заявил, что Москве не имеет смысла дожидаться новых санкций ЕС, пока на горизонте появляются более выгодные и «премиальные» покупатели. Чем такой сценарий грозит европейской экономике, как отреагируют цены на голубое топливо и что на самом деле может стоять за словами российского лидера, — в материале NEWS.ru.
Что именно сказал президент
Россия может первой выйти из газовой игры с Европой, не дожидаясь вступления в силу новых санкций ЕС. Такое заявление сделал Владимир Путин в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину. Президент напомнил о планах Евросоюза: через месяц — ограничения, к 2027-му — полное эмбарго. На этом фоне он предложил рассмотреть вариант упреждающего шага. «Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что такой шаг будет основан на здравом смысле и выгоде, а не на эмоциях. Проработку вопроса Путин намерен поручить кабмину.
К слову, в Германии уже забили тревогу из-за возможного прекращения поставок российского газа. Немецкий журнал Focus пишет, что такой шаг Москвы станет ударом по европейскому энергорынку, который и без того лихорадит из-за конфликта на Ближнем Востоке. Если Россия действительно перекроет вентиль, это лишь усугубит кризис, спровоцированный напряженностью вокруг Ирана, и может вызвать новый виток роста цен, отмечается в статье.
Что означает предложение Путина
По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, заявление Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа в Европу было адресовано в первую очередь самому европейскому рынку. По его мнению, истинная цель этих слов — «взбодрить» биржевых трейдеров.
«Смысл был именно взбодрить европейский рынок, чтобы цена дополнительно подросла, максимизировать ее», — пояснил собеседник NEWS.ru. Он напомнил, что Европа долгие годы сама настаивала на переходе от привязки цен на газ к нефтяной корзине к биржевым индикаторам. Теперь, когда долгосрочные контракты зависят от биржевых котировок, любое громкое заявление мгновенно раскачивает рынок. «Они же нас заставили перейти к биржевой индексации. Ну вот, пожалуйста, от каждого заявления цена теперь подскакивает. Вот и пусть наслаждаются», — сказал эксперт.
При этом Юшков подчеркнул, что физические объемы прокачки газа по трубам в Европу вряд ли изменятся. Россия не потеряет в объемах продаж, а значит, главная задача — удержать максимально высокую цену.
О каком именно газе идет речь
Юшков полагает, что угроза «уйти на другие рынки» касается не столько трубопроводного газа, сколько сжиженного природного газа (СПГ). Поставки по трубам — сложный механизм, привязанный к инфраструктуре и долгосрочным контрактам, которые некоторые страны ЕС (например, Венгрия и Словакия) сейчас отстаивают в суде (иски направлены из-за решения Евросовета запретить импорт российского газа).
А вот с СПГ ситуация иная. Аналитик напомнил, что Евросоюз уже ввел ограничения: с 25 апреля 2026 года запрещен импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, а с 1 января 2027 года — и по долгосрочным. Именно эти объемы, по мнению эксперта, имел в виду президент.
«СПГ мы действительно можем относительно легко перенаправить на альтернативные рынки. Летом то, что шло в Европу, может пойти в Индию. Зимой — по восточной части Северного морского пути везти в Китай», — объяснил Юшков. Бюджет при этом не пострадает благодаря налоговым льготам у проектов типа «Ямал СПГ», которые позволяют гибко менять логистику, считает он.
Как отключение газа скажется на Европе
Для европейских потребителей новость, даже если она останется только на словах, является крайне негативным сигналом. Ситуация усугубляется тяжелой энергетической обстановкой в самом ЕС.
В Европе была довольно морозная зима, запасы газа из подземных хранилищ (ПХГ) активно истощены, а отопительный сезон еще не везде закончен. Компании продолжают отбирать газ из ПХГ, и теперь, когда импортное топливо дорожает на бирже, у них появляется стимул выкачивать остатки из хранилищ по максимуму, отметил Юшков.
«Тот газ, который закачан в ПХГ, покупался по более низким ценам. Компании постараются приобретать меньше дорогого импортного топлива и использовать свои запасы. Это усугубит ситуацию на рынке», — прогнозирует аналитик.
Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер предупредил о катастрофических последствиях для ЕС в случае полного ухода России с европейского рынка.
«На фоне уже существующей напряженности на Ближнем Востоке и рисков снижения добычи или поставок из ряда регионов это способно привести к масштабному энергетическому кризису. Европа в таком случае столкнулась бы с резким дефицитом ресурсов и вынуждена была бы искать альтернативы в условиях ограниченного предложения», — заявил Леер NEWS.ru.
Что будет с ценами на газ
Итогом такой политики станут стабильно высокие цены на протяжении всего 2026 года. Дело в том, что после опустошения хранилищ этой зимой Европе предстоит колоссальная работа по их заполнению к следующему отопительному сезону. «Спрос будет высокий, а значит, цена будет держаться выше, чем могла бы быть», — резюмировал Юшков.
Момент для ухода с европейского рынка выбран исключительно удачно — как с политической, так и с рыночной точки зрения, полагает управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что Европа входит в отопительный сезон с ослабленными позициями: к середине февраля заполненность подземных хранилищ падала до 34%, а цены на газ на хабе TTF уже превысили отметку в $700 за тысячу кубометров. «Если уйдем еще и мы, цены взлетят на 30–40%», — прогнозирует Астафьев.
Немедленный уход России дополнительно взвинтит котировки, соглашается ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. «Эксперты называли порог в $1000. Европа [такую цену] перенесет, заместив объемы американским и катарским СПГ, но дорогой ценой для своей промышленности», — отметил собеседник NEWS.ru.
По словам Астафьева, ситуацию усугубляют сразу несколько факторов: нестабильность на Ближнем Востоке, перебои с транспортировкой через Ормузский пролив и глобальный дефицит танкеров для перевозки сжиженного природного газа. В таких условиях азиатские покупатели готовы платить премию за любые гарантированные поставки. «Уйдя сейчас, Россия закрепляется на этих рынках в момент высокого спроса, а не приходит туда в 2028 году как просящий, у которого только что закончились все контракты», — подчеркнул Астафьев.
