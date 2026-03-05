Путин готов перекрыть Европе газ: будут покупать по $1000 — что дальше

Владимир Путин допустил возможность немедленного прекращения поставок российского газа в Европу. Президент заявил, что Москве не имеет смысла дожидаться новых санкций ЕС, пока на горизонте появляются более выгодные и «премиальные» покупатели. Чем такой сценарий грозит европейской экономике, как отреагируют цены на голубое топливо и что на самом деле может стоять за словами российского лидера, — в материале NEWS.ru.

Что именно сказал президент

Россия может первой выйти из газовой игры с Европой, не дожидаясь вступления в силу новых санкций ЕС. Такое заявление сделал Владимир Путин в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину. Президент напомнил о планах Евросоюза: через месяц — ограничения, к 2027-му — полное эмбарго. На этом фоне он предложил рассмотреть вариант упреждающего шага. «Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что такой шаг будет основан на здравом смысле и выгоде, а не на эмоциях. Проработку вопроса Путин намерен поручить кабмину.

К слову, в Германии уже забили тревогу из-за возможного прекращения поставок российского газа. Немецкий журнал Focus пишет, что такой шаг Москвы станет ударом по европейскому энергорынку, который и без того лихорадит из-за конфликта на Ближнем Востоке. Если Россия действительно перекроет вентиль, это лишь усугубит кризис, спровоцированный напряженностью вокруг Ирана, и может вызвать новый виток роста цен, отмечается в статье.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Что означает предложение Путина

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, заявление Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа в Европу было адресовано в первую очередь самому европейскому рынку. По его мнению, истинная цель этих слов — «взбодрить» биржевых трейдеров.

«Смысл был именно взбодрить европейский рынок, чтобы цена дополнительно подросла, максимизировать ее», — пояснил собеседник NEWS.ru. Он напомнил, что Европа долгие годы сама настаивала на переходе от привязки цен на газ к нефтяной корзине к биржевым индикаторам. Теперь, когда долгосрочные контракты зависят от биржевых котировок, любое громкое заявление мгновенно раскачивает рынок. «Они же нас заставили перейти к биржевой индексации. Ну вот, пожалуйста, от каждого заявления цена теперь подскакивает. Вот и пусть наслаждаются», — сказал эксперт.

При этом Юшков подчеркнул, что физические объемы прокачки газа по трубам в Европу вряд ли изменятся. Россия не потеряет в объемах продаж, а значит, главная задача — удержать максимально высокую цену.

О каком именно газе идет речь

Юшков полагает, что угроза «уйти на другие рынки» касается не столько трубопроводного газа, сколько сжиженного природного газа (СПГ). Поставки по трубам — сложный механизм, привязанный к инфраструктуре и долгосрочным контрактам, которые некоторые страны ЕС (например, Венгрия и Словакия) сейчас отстаивают в суде (иски направлены из-за решения Евросовета запретить импорт российского газа).

А вот с СПГ ситуация иная. Аналитик напомнил, что Евросоюз уже ввел ограничения: с 25 апреля 2026 года запрещен импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, а с 1 января 2027 года — и по долгосрочным. Именно эти объемы, по мнению эксперта, имел в виду президент.

«СПГ мы действительно можем относительно легко перенаправить на альтернативные рынки. Летом то, что шло в Европу, может пойти в Индию. Зимой — по восточной части Северного морского пути везти в Китай», — объяснил Юшков. Бюджет при этом не пострадает благодаря налоговым льготам у проектов типа «Ямал СПГ», которые позволяют гибко менять логистику, считает он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как отключение газа скажется на Европе

Для европейских потребителей новость, даже если она останется только на словах, является крайне негативным сигналом. Ситуация усугубляется тяжелой энергетической обстановкой в самом ЕС.

В Европе была довольно морозная зима, запасы газа из подземных хранилищ (ПХГ) активно истощены, а отопительный сезон еще не везде закончен. Компании продолжают отбирать газ из ПХГ, и теперь, когда импортное топливо дорожает на бирже, у них появляется стимул выкачивать остатки из хранилищ по максимуму, отметил Юшков.

«Тот газ, который закачан в ПХГ, покупался по более низким ценам. Компании постараются приобретать меньше дорогого импортного топлива и использовать свои запасы. Это усугубит ситуацию на рынке», — прогнозирует аналитик.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер предупредил о катастрофических последствиях для ЕС в случае полного ухода России с европейского рынка.

«На фоне уже существующей напряженности на Ближнем Востоке и рисков снижения добычи или поставок из ряда регионов это способно привести к масштабному энергетическому кризису. Европа в таком случае столкнулась бы с резким дефицитом ресурсов и вынуждена была бы искать альтернативы в условиях ограниченного предложения», — заявил Леер NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет с ценами на газ

Итогом такой политики станут стабильно высокие цены на протяжении всего 2026 года. Дело в том, что после опустошения хранилищ этой зимой Европе предстоит колоссальная работа по их заполнению к следующему отопительному сезону. «Спрос будет высокий, а значит, цена будет держаться выше, чем могла бы быть», — резюмировал Юшков.

Момент для ухода с европейского рынка выбран исключительно удачно — как с политической, так и с рыночной точки зрения, полагает управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что Европа входит в отопительный сезон с ослабленными позициями: к середине февраля заполненность подземных хранилищ падала до 34%, а цены на газ на хабе TTF уже превысили отметку в $700 за тысячу кубометров. «Если уйдем еще и мы, цены взлетят на 30–40%», — прогнозирует Астафьев.

Немедленный уход России дополнительно взвинтит котировки, соглашается ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. «Эксперты называли порог в $1000. Европа [такую цену] перенесет, заместив объемы американским и катарским СПГ, но дорогой ценой для своей промышленности», — отметил собеседник NEWS.ru.

По словам Астафьева, ситуацию усугубляют сразу несколько факторов: нестабильность на Ближнем Востоке, перебои с транспортировкой через Ормузский пролив и глобальный дефицит танкеров для перевозки сжиженного природного газа. В таких условиях азиатские покупатели готовы платить премию за любые гарантированные поставки. «Уйдя сейчас, Россия закрепляется на этих рынках в момент высокого спроса, а не приходит туда в 2028 году как просящий, у которого только что закончились все контракты», — подчеркнул Астафьев.

