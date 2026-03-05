Цаликов предстал в эпатажном образе на одной из картин Булгакова

Задержанного бывшего первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова обнаружили на картине в форме НКВД, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, полотно принадлежит ранее задержанному экс-замминистру обороны Дмитрию Булгакову.

Также на картине был изображен арестованный заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Изображение представляет собой отредактированную реплику полотна к 100-летию советской и российской армии, добавили на канале

Ранее Mash сообщил, что имущество семьи Цаликова, оформленное на его детей и их компании, оценивается почти в 1 млрд рублей. При этом, по данным канала, в 2014–2020 годах генерал декларировал доход в 10–13 млн рублей. Также он указывал недвижимость площадью от 12 до 36,8 тыс. «квадратов» и три автомобиля.

Также Telegram-канал «112» писал, что Цаликова задержали по подозрению в организации преступного сообщества. По его информации, экс-замминистру обороны вменяют растрату, отмывание денежных средств и получение взяток. В сообщении говорится, что в период с 2017 по 2024 год участники группы, которую, по версии следствия, создал Цаликов, похищали бюджетные средства, занимались их легализацией и получали взятки.