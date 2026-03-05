Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 20:21

Бондарчук и Муцениеце объяснили, почему мужчины зарабатывают больше женщин

Бондарчук: мужчины-актеры зарабатывают больше женщин благодаря таланту

Светлана Бондарчук и Агата Муцениеце Светлана Бондарчук и Агата Муцениеце Фото: NEWS.ru
В актерской среде мужчины зарабатывают больше из-за таланта и меньшей численности в сфере, заявили телеведущая Светлана Бондарчук и актриса Агата Муцениеце на «Форуме в большом городе» от ВК в киноконцерне «Мосфильм». По их словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, при этом говорить об ущемлении женщин не приходится.

Бондарчук отметила, что среди режиссеров активно растет число женщин, соотношение мужчин и женщин на соответствующих профессиональных курсах составляет около 30 на 70%. При этом в отличие от коллег по цеху мужского пола, женщины, в том числе актрисы, зарабатывают меньше. По ее мнению, этом может быть связано с талантом. Муцениеце же придерживается другого мнения.

Потому что их меньше, — заявила Муцениеце.

Ранее ведущая рассказала, что считает актера Юру Борисова главным секс-символом России. По словам Бондарчук, сексуальность не зависит от внешних данных, а заключается во внутренней харизме. Она сравнила это качество с «искрой Божьей» и особой химией, которую невозможно натренировать.

