Федора Бондарчука заметили в компании бывшей жены

Режиссер Федор Бондарчук посетил рождественский благотворительный вечер Action в Барвихе, который организовала его бывшая супруга Светлана. Вместе с ним на мероприятии присутствовали сын Сергей и две дочери — 13-летняя Маргарита и 11-летняя Вера, сообщает издание Peopletalk.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как продюсер вышел на сцену вместе с детьми, чтобы принять участие в праздничном аукционе. На фоне этого интернет-пользователи начали активно обсуждать якобы примирение Светланы Бондарчук с бывшим мужем