Экс-жена Бондарчука оказалась в центре скандала из-за долгов

По данным РИА Новости, бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Рудская может получить новые штрафы в двойном размере за просроченные платежи по предыдущим взысканиям. Сама Рудская никак это не комментировала.

По данным издания, суд рассматривает два административных протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в установленный срок). Наказанием, как передает источник, может стать штраф в двукратном размере неуплаченной суммы, арест до 15 суток или до 50 часов обязательных работ. В настоящее время протоколы возвращены должностному лицу, сказано в публикации. В издании предполагают, что для устранения нарушений в оформлении. После их направят в суд повторно.

Ранее появилась информация, что режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева отказались от развода и возобновили совместную жизнь. По сведениям из окружения знаменитостей, Бондарчук предпринимает усилия для сохранения брака.

Тем временем режиссер Валерия Гай-Германика назвала себя плохой православной и этим объяснила развод с последним мужем и отцом ее третьего ребенка Денисом Молчановым. Она рассказала, что их брак распался, поскольку супруги так и не сумели реализовать формат «православной семьи», к которому стремились.