Россиянам раскрыли важный нюанс по поводу шума в новогоднюю ночь Юрист Платонов: шум в новогоднюю ночь может обернуться штрафом

Шум в новогоднюю ночь может обернуться административным штрафом от 500 рублей до пяти тысяч рублей, если не знать региональных особенностей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» юрист Артем Платонов. По его словам, режим тишины устанавливается законами каждого отдельного субъекта России, поэтому формируется некое «лоскутное одеяло» правил встречи Нового года.

Так, власти некоторых регионов официально вводят новогодние послабления, отметил эксперт. Например, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане в ночь на 1 января действие ночного режима тишины приостанавливается. То есть жители могут шуметь, слушать музыку, петь и запускать петарды после 23:00 без риска нарваться на штраф.

Более серьезная ситуация складывается в регионах, где законы не предусматривают специальных праздничных исключений. На этих территориях стандартный режим тишины, — как правило, с 23:00 до 07:00, — продолжает действовать и в новогоднюю ночь, резюмировал Платонов.

Ранее сообщалось, что в 2026 году январские праздники продлятся рекордно долго, 11 дней подряд, из-за переноса выходного дня с 3 на 9 января. Данная норма закреплена в трудовом законодательстве: если государственный праздник совпадает с выходным, выходной переносится на следующий за ним рабочий день.