Рекордные по длительности январские каникулы получили объяснение

В 2026 году январские праздники продлятся рекордно долго, 11 дней подряд, из-за переноса выходного дня с 3 на 9 января, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Данная норма закреплена в трудовом законодательстве: если государственный праздник совпадает с выходным, выходной переносится на следующий за ним рабочий день.

В начале 2026 года такая ситуация возникает дважды: 3 и 4 января являются официальными нерабочими праздничными днями, но выпадают на субботу и воскресенье соответственно. Один из этих дней и будет перенесен на пятницу, 9 января.

В январе с 1 по 8 нерабочие, праздничные дни зафиксированы. Правительство обеспечило 9 января через перенос, тоже чтобы это был нерабочий день, для оптимизации труда и отдыха, — сказал Нилов.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что гражданам может грозить штраф в размере 15 тыс. рублей за украшение рабочих мест к Новому году. По его словам, речь идет о несоблюдении правил пожарной безопасности.