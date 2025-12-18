Россиянам рассказали, когда за украшения на рабочем месте грозит штраф Юрист Хаминский заявил, что за украшение рабочих мест грозит штраф

Гражданам может грозить штраф в размере 15 тысяч рублей за украшение рабочих мест к Новому году, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, речь идет о том, что не соблюдаются правила пожарной безопасности.

А в случае угрозы здоровью коллег — к материальной или даже административной. Компанию же инспекция может оштрафовать по статье 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Штраф для юридических лиц достигает 80 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 200 тысяч рублей, — рассказал Хаминский.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян по выбору безопасных новогодних украшений. В ведомстве советуют отдавать предпочтение светодиодным гирляндам и внимательно проверять качество елочных игрушек.

До этого выяснилось, что подготовку к новогодним праздникам желательно начинать заблаговременно, чтобы избежать переплат и импульсивных покупок в декабре. Ключевые правила — это четкое планирование бюджета и заблаговременное приобретение подарков.