Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 17:19

«Это летальный исход»: ветеринар указала на угрозу для питомцев в Новый год

Ветеринар Сиротина: проглоченная мишура может привести к смерти питомцев

Читайте нас в Дзен

Проглоченная новогодняя мишура и дождик часто приводят к смертельно опасной непроходимости кишечника у домашних животных, сообщила ветеринарный врач Ангелина Сиротина. По ее словам, которые приводит «Радио 1», эти украшения редко выходят естественным путем, а скручиваются в желудке, что требует срочного хирургического вмешательства.

У некоторых тут же переваривается и выходит естественным путем, но это редко. Зачастую эти украшения скручиваются внутри желудка, наматываются, а потом достаются как инородные тела хирургическим путем. Если вовремя не заметить, то это летальный исход, — отметила Сиротина.

Эксперт призвала полностью убрать мишуру, если питомец проявляет к ней интерес, а новогоднюю елку устанавливать на недоступной высоте — например, на столе. Особенно важно не пытаться самостоятельно вытащить торчащий из пасти животного кончик украшения, так как это может нанести серьезные внутренние травмы.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков отмечал, что владельцам домашних животных надо быть рядом со своими питомцами во время новогодних салютов, чтобы помочь им справиться со страхом. По его словам, резкие звуки и вспышки являются для собак и кошек сигналом бедствия, запускающим паническую реакцию.

Россия
ветеринары
советы
животные
украшения
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток едва не остался без глаза из-за фейерверка
Экс-посол Германии в США заявил, что у Европы больше нет союзников
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Димитрова
Раскрыты новые подробности о попавших в ДТП в Таиланде россиянах
В Самаре закрыли небо
Поляки избили украинца из-за его национальности
«Это летальный исход»: ветеринар указала на угрозу для питомцев в Новый год
В Совете Федерации назвали главное достояние страны
Отказ от «Голубого огонька», доход 900 млн, парики: как живет Кадышева
Орбан объяснил, почему 2026 год станет решающим для Европы
Саудовский принц назвал Дмитриева «правильным человеком»
Названо число военнослужащих для отправки на Украину от Евросоюза
Продюсера «Ласкового мая» объявили в международный розыск
Пьяная компания и трезвая девушка: как не стать жертвой ситуации
Долина, Юра Борисов, лабубу. 2025-й в мемах: ИИ научился шутить лучше нас
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Экс-замминистра обороны Иванов остался без свидания под Новый год
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
Полуголые Деды Морозы устроили массовый забег и попали на видео
На «Каспии» произошло смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.