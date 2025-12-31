«Это летальный исход»: ветеринар указала на угрозу для питомцев в Новый год

«Это летальный исход»: ветеринар указала на угрозу для питомцев в Новый год Ветеринар Сиротина: проглоченная мишура может привести к смерти питомцев

Проглоченная новогодняя мишура и дождик часто приводят к смертельно опасной непроходимости кишечника у домашних животных, сообщила ветеринарный врач Ангелина Сиротина. По ее словам, которые приводит «Радио 1», эти украшения редко выходят естественным путем, а скручиваются в желудке, что требует срочного хирургического вмешательства.

У некоторых тут же переваривается и выходит естественным путем, но это редко. Зачастую эти украшения скручиваются внутри желудка, наматываются, а потом достаются как инородные тела хирургическим путем. Если вовремя не заметить, то это летальный исход, — отметила Сиротина.

Эксперт призвала полностью убрать мишуру, если питомец проявляет к ней интерес, а новогоднюю елку устанавливать на недоступной высоте — например, на столе. Особенно важно не пытаться самостоятельно вытащить торчащий из пасти животного кончик украшения, так как это может нанести серьезные внутренние травмы.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков отмечал, что владельцам домашних животных надо быть рядом со своими питомцами во время новогодних салютов, чтобы помочь им справиться со страхом. По его словам, резкие звуки и вспышки являются для собак и кошек сигналом бедствия, запускающим паническую реакцию.