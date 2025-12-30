Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники

Владельцам домашних животных надо быть рядом со своими питомцами во время новогодних салютов, чтобы помочь им справиться со страхом, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, резкие звуки и вспышки являются для собак и кошек сигналом бедствия, запускающим паническую реакцию.
Резкие звуки, взрывы, вспышки света и детонационные волны у животных эволюционно в геноме прописаны как сигнал бедствия. При возникновении такой ситуации у питомца срабатывает рефлекс «беги», потому что это извержение вулкана. Во время новогодних праздников из-за массового использования пиротехники животным могут быть рекомендованы антидепрессанты. Но, на мой взгляд, любовь ничего не заменит: переживите новогоднюю тревожную ночь вместе с питомцем в обнимку под одеялом. Закройте окна и говорите, что все будет хорошо и вы рядом. В данном случае любовь лечит гораздо лучше препаратов, — пояснил Шеляков.
Он добавил, что также следует соблюдать особую осторожность во время прогулок с собаками в праздничные дни. По его словам, нередки случаи, когда животные находили в снегу петарды и в результате взрыва получали ожоги.
Ранее юрист Илья Русяев заявил, что запуск фейерверка в подъезде может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. По его словам, за это правонарушение также могут применяться более мягкие меры, такие как штрафы и принудительные работы.