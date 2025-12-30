Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 15:01

Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники

Ветеринар Шеляков посоветовал быть рядом с питомцем во время взрыва пиротехники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Владельцам домашних животных надо быть рядом со своими питомцами во время новогодних салютов, чтобы помочь им справиться со страхом, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, резкие звуки и вспышки являются для собак и кошек сигналом бедствия, запускающим паническую реакцию.

Резкие звуки, взрывы, вспышки света и детонационные волны у животных эволюционно в геноме прописаны как сигнал бедствия. При возникновении такой ситуации у питомца срабатывает рефлекс «беги», потому что это извержение вулкана. Во время новогодних праздников из-за массового использования пиротехники животным могут быть рекомендованы антидепрессанты. Но, на мой взгляд, любовь ничего не заменит: переживите новогоднюю тревожную ночь вместе с питомцем в обнимку под одеялом. Закройте окна и говорите, что все будет хорошо и вы рядом. В данном случае любовь лечит гораздо лучше препаратов, — пояснил Шеляков.

Он добавил, что также следует соблюдать особую осторожность во время прогулок с собаками в праздничные дни. По его словам, нередки случаи, когда животные находили в снегу петарды и в результате взрыва получали ожоги.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что запуск фейерверка в подъезде может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. По его словам, за это правонарушение также могут применяться более мягкие меры, такие как штрафы и принудительные работы.

