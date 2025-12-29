Раскрыто, что грозит за запуск фейерверков в подъезде или с балкона Юрист Русяев: за фейерверк в подъезде может грозить до двух лет тюрьмы

Запуск фейерверка в подъезде может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, за это правонарушение также могут применяться более мягкие меры, такие как штрафы и принудительные работы.

Запуск фейерверка в квартире, подъезде или на балконе — прямое нарушение запрета ПП РФ № 1479 («Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». — NEWS.ru), поэтому дальше обычно применяют ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности». — NEWS.ru). Если последствия выходят за рамки КоАП, возможны уголовные составы по имуществу. Статья 167 УК РФ предусматривает наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества. По части 1 виновному грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года, принудительные работы до двух лет, арест до трех месяцев или лишение свободы до двух лет, — предупредил Русяев.

Он отметил, что если же произошел поджог или взрыв, наказание по части 2 ст. 167 УК РФ может включать принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Статья 168 УК РФ, по словам юриста, предусматривает наказание за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности в крупном размере.

По статье 168 УК РФ виновному могут присудить штраф до 120 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до одного года или лишение свободы на такой же срок. Если повреждение небольшое, возможна ст. 7.17 КоАП РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества». — NEWS.ru): штраф 300–500 рублей, — добавил Русяев.

Он заключил, что при аренде жилья действуют определенные гражданские нормы. По словам Русяева, согласно статье 678 ГК РФ «Обязанности нанимателя жилого помещения», наниматель обязан сохранять помещение и поддерживать его в должном состоянии. Юрист предупредил, что в спорах важно зафиксировать все доказательства: акт осмотра, фотографии, видеоматериалы, смету, экспертное заключение и оценку ущерба.

Ранее в МЧС России напомнили, что за запуск фейерверков, приведший к пожару, можно получить до года лишения свободы. На площадках для салютов нельзя курить и разводить огонь. Пиротехнику запрещено оставлять без присмотра и передавать детям.