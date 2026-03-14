Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 14:17

Раненого дельфина без левого глаза заметили в Краснодарском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Краснодарском крае обнаружили раненого дельфина-азовку без левого глаза, сообщили сотрудники Центра спасения дельфинов «Дельфа». Млекопитающее несколько дней не могло покинуть лагуну на Большом Утрише.

У животного диагностировали рану у грудного плавника, не вскрывшийся абсцесс на боку и признаки истощения. Специалисты центра отметили, что, хотя дыхательные циклы и двигательная активность дельфина оставались в норме, у него наблюдались эпизоды явной потери ориентации в пространстве.

Сотрудники центра подчеркнули, что, несмотря на способность азовки неплохо двигаться под водой, полученная рана является серьезной. С такими повреждениями у живых китообразных они еще не сталкивались, и сам факт выживания дельфина специалисты назвали удивительным.

Они предприняли попытки накормить истощенное животное рыбой. Однако, оценив риск дальнейшего ухудшения состояния, направили запрос в Росприроднадзор для получения дальнейших инструкций.

Вечером 12 марта дельфина в последний раз видели в лагуне. Утром 13 марта животное покинуло место и больше не появлялось.

Ранее исследователи американской Медицинской школы имени Миллера выяснили, что цианобактерии вызывают у дельфинов заболевание, аналогичное болезни Альцгеймера, что приводит к их массовому выбросу на берег. Ученые обнаружили высокую концентрацию токсинов водорослей в организме погибших животных.

Краснодарский край
волонтеры
животные
природа
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.