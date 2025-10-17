Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов

Цианобактерии вызывают у дельфинов заболевание, аналогичное болезни Альцгеймера, что приводит к их массовому выбросу на берег, передает Daily Mail со ссылкой на данные исследования американской Медицинской школы имени Миллера. Ученые обнаружили высокую концентрацию токсинов водорослей в организме погибших животных.

Исследование было проведено на 20 афалинах, найденных на побережье лагуны Индиан-Ривер, говорится в материале. Токсины цианобактерий поражают участки мозга, ответственные за память и ориентацию в пространстве.

