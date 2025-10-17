Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 16:27

Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов

Daily Mail: цианобактерии заставляют дельфинов выбрасываться на берег

Фото: Zhang Ailin/XinHua/Global Look Press

Цианобактерии вызывают у дельфинов заболевание, аналогичное болезни Альцгеймера, что приводит к их массовому выбросу на берег, передает Daily Mail со ссылкой на данные исследования американской Медицинской школы имени Миллера. Ученые обнаружили высокую концентрацию токсинов водорослей в организме погибших животных.

Исследование было проведено на 20 афалинах, найденных на побережье лагуны Индиан-Ривер, говорится в материале. Токсины цианобактерий поражают участки мозга, ответственные за память и ориентацию в пространстве.

Ранее у берегов Новой Каледонии был зафиксирован группового спаривания леопардовых акул. Впервые исследователи засняли половой акт с участием трех особей — двух самцов и одной самки — в прибрежных водах вблизи города Нумеа.

Кроме того, специалисты выяснили, что затопленные боеприпасы периода Второй мировой войны в Балтийском море стали средой обитания для морских организмов. Исследователи установили, что на поверхности снарядов и авиабомб обитает значительно больше видов живых существ, чем на окружающих илистых грунтах.

бактерии
болезни
дельфины
ученые
