Диетолог рассказала, как избежать отравления новогодними салатами

При комнатной температуре в салатах начинают размножаться бактерии, рассказала RT диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она посоветовала не оставлять еду на столе более чем на два часа.
Идеально смешивать даже сухие части непосредственно перед столом... А заранее, если вы утром нарубите, это уже не очень хорошо. Уже увеличивает риск, — рассказала Дианова.
Диетолог подчеркнула, что после первой части застолья скоропортящиеся блюда лучше убрать в холодильник. Она посоветовала не готовить большое количество еды.
Ранее врач-терапевт Ольга Сиваева рассказала, что голодание накануне Нового года не является способом подготовки к застолью. Она отметила, что перед праздниками необходимо подготовить организм к стабильному состоянию.