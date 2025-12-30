Диетолог рассказала, как избежать отравления новогодними салатами Диетолог Дианова: при комнатной температуре в салатах размножаются бактерии

При комнатной температуре в салатах начинают размножаться бактерии, рассказала RT диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она посоветовала не оставлять еду на столе более чем на два часа.

Идеально смешивать даже сухие части непосредственно перед столом... А заранее, если вы утром нарубите, это уже не очень хорошо. Уже увеличивает риск, — рассказала Дианова.

Диетолог подчеркнула, что после первой части застолья скоропортящиеся блюда лучше убрать в холодильник. Она посоветовала не готовить большое количество еды.

Ранее врач-терапевт Ольга Сиваева рассказала, что голодание накануне Нового года не является способом подготовки к застолью. Она отметила, что перед праздниками необходимо подготовить организм к стабильному состоянию.