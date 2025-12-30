Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:26

Диетолог рассказала, как избежать отравления новогодними салатами

Диетолог Дианова: при комнатной температуре в салатах размножаются бактерии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

При комнатной температуре в салатах начинают размножаться бактерии, рассказала RT диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она посоветовала не оставлять еду на столе более чем на два часа.

Идеально смешивать даже сухие части непосредственно перед столом... А заранее, если вы утром нарубите, это уже не очень хорошо. Уже увеличивает риск, — рассказала Дианова.

Диетолог подчеркнула, что после первой части застолья скоропортящиеся блюда лучше убрать в холодильник. Она посоветовала не готовить большое количество еды.

Ранее врач-терапевт Ольга Сиваева рассказала, что голодание накануне Нового года не является способом подготовки к застолью. Она отметила, что перед праздниками необходимо подготовить организм к стабильному состоянию.

салаты
Новый год
диетологи
бактерии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-ректор Томского политеха не смог выйти сухим из уголовного дела
«Его реально видели»: всплыли неожиданные детали исчезновения Усольцевых
В Саудовской Аравии встревожились из-за мятежа в Йемене
Советника гендиректора HeadHunter выписали из больницы после комы
Москалькова обратилась к Киеву насчет пленных
Как просить повышения зарплаты в начале года: стратегия и аргументы
Более 86 тыс. человек встретят Новый год в необычном месте
Осужденного за взятки экс-мэра Ярославля освободили из колонии
Россиянам дали совет, как сэкономить на поездке на горнолыжный курорт
Погода в Москве во вторник, 30 декабря: к Новому году останемся без снега?
Володин предупредил бизнес о штрафах за навязывание услуг
Певица Волкова ответила на критику своей внешности
Россиянину пришлось откупиться за убийство на отдыхе в Таиланде
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Фурсин раскрыл будущее Большого Московского цирка
На юге России закрыли один из аэропортов
«Глубоко обеспокоены»: Моди отреагировал на атаку ВСУ на резиденцию Путина
В Госдуме ответили на предложение Онищенко выходить на работу 2 января
Пекин выступил с заявлением после атаки на резиденцию Путина
ВС РФ ликвидировали украинских бойцов, хваставших «освобождением» Купянска
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.