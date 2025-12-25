Терапевт дала советы, как подготовиться к новогоднему застолью

Голодание накануне Нового года не является способом подготовки к застолью, рассказала «Радио 1» врач-терапевт Ольга Сиваева. Она отметила, что перед праздниками необходимо подготовить организм к стабильному состоянию.

Организм хуже всего переносит праздники, если к ним подходят в состоянии усталости и недосыпа. Поэтому за пять–семь дней, в первую очередь, стоит наладить режим сна. Недосып повышает уровень стресса и усиливает тягу к жирной и сладкой пище, — рассказала Сиваева.

Терапевт подчеркнула, что во время выходных важна поддержка водного баланса. По ее словам, даже легкое обезвоживание может ухудшить переносимость алкоголя, вызвать головную боль и усилить усталость.

Ранее диетолог Зинаида Медведева рассказала, что привычка «кусочничать» перед новогодним застольем может стать причиной панкреатита. Она отметила, что на развитие состояния также может повлиять обилие салатов с майонезом.