Диетолог назвала главную причину панкреатита на новогоднем застолье

Привычка «кусочничать» перед новогодним застольем может стать причиной панкреатита, рассказала KP.RU врач-диетолог Зинаида Медведева. Она отметила, что на развитие состояния также может повлиять обилие салатов с майонезом.

Кусочничать весь день в ожидании банкета – это серьезный удар по организму. Он может привести к тому, что вторую половину новогодней ночи вы можете провести в обнимку с фаянсовым другом. А то и в ожидании скорой помощи. В медицинской практике в числе самых распространенных вызовов в новогодние праздники – панкреатиты, — рассказала Медведева.

Диетолог подчеркнула, что еще одним фактором риска является сидение за столом в течение нескольких часов подряд. Она отметила, что без движения пищеварение начинает работать медленнее, а самочувствие ухудшается.

Ранее диетолог Анастасия Тараско рассказала, что гранатовый и виноградный соки могут заменить алкоголь на новогоднем застолье. Она отметила, что в соки можно добавлять газированную воду и различные специи.