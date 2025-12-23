Новый год-2026
23 декабря 2025 в 12:36

Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год

Диетолог Тараско: гранатовый и виноградный сок заменят алкоголь на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гранатовый и виноградный сок могут заменить алкоголь на новогоднем застолье, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Анастасия Тараско. Она отметила, что в соки можно добавлять газированную воду и различные специи.

Например, вишневый сок, чай каркаде и всевозможные специи: гвоздика, черный перец, корица и так далее. Немножко напоминает глинтвейн, но он холодный и более сладкий. Кстати, очень полезный, потому что каркаде содержит витамин С в большом количестве, — рассказала Тараско.

По словам диетолога, алкоголь во время праздника может стать причиной перееданий и других осложнений. Она посоветовала рассмотреть безалкогольные варианты напитков.

Ранее нутрициолог Елена Желянина рассказала, что компот из мандариновых корок может облегчить состояние после переедания. По ее словам, фрукт содержит полезные вещества, которые помогают работе желудочно-кишечного тракта, особенно в условиях нагрузки на пищеварительную систему.

