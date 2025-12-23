Назван спасительный напиток после переедания за новогодним столом

Компот из мандариновых корок может облегчить состояние после переедания, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, фрукт содержит полезные вещества, которые помогают работе желудочно-кишечного тракта, особенно в условиях нагрузки на пищеварительную систему.

В новогодние праздники за обильным столом многие сталкиваются с тяжестью в животе и ощущением переедания, а старые домашние рецепты снова становятся актуальными. Компот из мандариновых корок сегодня обсуждают не только в семьях, но и в профессиональной среде нутрициологов. Мандарин давно стал символом Нового года, но его кожура чаще всего отправляется в мусорное ведро. Между тем в ней содержатся эфирные масла, природные горечи и пищевые волокна, которые поддерживают работу ЖКТ. Они помогают снизить ощущение тяжести после плотной еды и способствуют более комфортному перевариванию блюд, — поделилась Желянина.

Она отметила, что для компота подходят только тщательно вымытые мандарины без следов порчи. Кожура, по словам Желяниной, может быть покрыта воском и остаточными веществами от хранения и транспортировки. Нутрициолог порекомендовала промыть фрукты горячей водой перед их использованием.

Очищенные корки подсушивают, заливают горячей водой и дают настояться. Напиток получается ароматным, с легкой цитрусовой горчинкой. Его пьют небольшими глотками после застолий или вечером, когда организм особенно чувствителен к избытку тяжелой пищи. В результате иногда достаточно не выбрасывать мандариновую кожуру, а использовать ее с умом, чтобы помочь организму легче пережить новогодние гастрономические нагрузки, — заключила Желянина.

Ранее нутрициолог Юлия Попова заявила, что взрослым людям следует ограничиваться четырьмя мандаринами в день. Такой подход, по ее мнению, позволит извлечь пользу от фрукта без вреда для здоровья.