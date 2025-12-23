Новый год-2026
23 декабря 2025 в 06:15

Назван спасительный напиток после переедания за новогодним столом

Нутрициолог Желянина: компот из мандариновых корок поможет после переедания

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Компот из мандариновых корок может облегчить состояние после переедания, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, фрукт содержит полезные вещества, которые помогают работе желудочно-кишечного тракта, особенно в условиях нагрузки на пищеварительную систему.

В новогодние праздники за обильным столом многие сталкиваются с тяжестью в животе и ощущением переедания, а старые домашние рецепты снова становятся актуальными. Компот из мандариновых корок сегодня обсуждают не только в семьях, но и в профессиональной среде нутрициологов. Мандарин давно стал символом Нового года, но его кожура чаще всего отправляется в мусорное ведро. Между тем в ней содержатся эфирные масла, природные горечи и пищевые волокна, которые поддерживают работу ЖКТ. Они помогают снизить ощущение тяжести после плотной еды и способствуют более комфортному перевариванию блюд, — поделилась Желянина.

Она отметила, что для компота подходят только тщательно вымытые мандарины без следов порчи. Кожура, по словам Желяниной, может быть покрыта воском и остаточными веществами от хранения и транспортировки. Нутрициолог порекомендовала промыть фрукты горячей водой перед их использованием.

Очищенные корки подсушивают, заливают горячей водой и дают настояться. Напиток получается ароматным, с легкой цитрусовой горчинкой. Его пьют небольшими глотками после застолий или вечером, когда организм особенно чувствителен к избытку тяжелой пищи. В результате иногда достаточно не выбрасывать мандариновую кожуру, а использовать ее с умом, чтобы помочь организму легче пережить новогодние гастрономические нагрузки, — заключила Желянина.

Ранее нутрициолог Юлия Попова заявила, что взрослым людям следует ограничиваться четырьмя мандаринами в день. Такой подход, по ее мнению, позволит извлечь пользу от фрукта без вреда для здоровья.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
