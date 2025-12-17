Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 05:00

Названа максимальная суточная норма мандаринов

Нутрициолог Попова: взрослому человеку можно не более четырех мандаринов в день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Взрослым людям рекомендуется употреблять не более четырех мандаринов в день, заявила NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, это позволит получить пользу от фрукта без риска для здоровья.

Новый год без мандаринов — не праздник. И иногда можно съесть килограмм за день с мыслью, что в них сплошная польза и живые витамины. Но важно знать меру. Наслаждайтесь мандаринами без фанатизма. Три или четыре штуки в день подарят пользу и новогоднее настроение без вреда для фигуры и здоровья. Два или три мандарина — это почти суточная норма витамина С для иммунитета и кожи. В них есть клетчатка для пищеварения и антиоксиданты, борющиеся с воспалениями. А эфирные масла в кожуре отлично поднимают настроение, — пояснила Попова.

Как подчеркнула специалист, калорийность одного среднего мандарина составляет примерно 40–45 ккал, что важно учитывать тем, кто следит за весом. По ее словам, этот фрукт лучше не употреблять при гастрите и диабете.

Калорийность одного среднего плода мандарина — порядка 40–45 ккал. Если следите за весом, это тоже стоит учитывать. Кому стоит быть осторожным? Тем, у кого аллергия на цитрусовые и витамин С, людям с гастритом, язвой, изжогой, синдромом раздраженного кишечника, диабетом. Также стоит ограничить потребление мандаринов тем, у кого есть проблемы с эмалью зубов, — резюмировала Попова.

Ранее диетолог Елена Чуракина заявила, что винегрет и холодец станут полезными блюдами для пищеварения на Новый год. Она отметила, что фруктовый салат с манго, бананами и мандаринами может насытить организм минералами.

советы
нутрициологи
фрукты
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как ВС РФ не дали и шанса ВСУ подойти к Купянску
Видеть нож во сне: важные подсказки для мужчин и женщин
Дмитриев заявил, что Россия может стать заменой Британии в одном деле
Дроны российских операторов превратили опорный пункт ВСУ в руины
Год назад убили генерала Кириллова: что нового мы узнали о теракте в Москве
Юрист ответил, чем грозит перевозка живой елки в общественном транспорте
Освобождение Гуляйполя и уничтожение САУ: успехи ВС РФ к утру 17 декабря
Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник с европейским оружием
Врач рассказала, как определить симптомы гонконгского гриппа
Инфекционист ответил, можно ли заразиться сразу несколькими видами гепатита
К чему снятся ножницы мужчине и женщине: объяснение самых ярких снов
Создатели ChatGPT выпустили новую нейросеть
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 декабря
Названа максимальная суточная норма мандаринов
Чайковского захотели сделать героем США: связь с Америкой, что с «отменой»
Три аэропорта на Северном Кавказе взяли паузу в работе ради безопасности
Кипр включил Россию в свои планы после окончания конфликта
«Характер алкоголика»: в Белом доме высказались по поводу Трампа
Гороскоп на 17 декабря: кому пора на встречу? Кто возьмется за книги?
Малому бизнесу объяснили, как выжить и преуспеть в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.