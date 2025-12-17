Названа максимальная суточная норма мандаринов

Взрослым людям рекомендуется употреблять не более четырех мандаринов в день, заявила NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, это позволит получить пользу от фрукта без риска для здоровья.

Новый год без мандаринов — не праздник. И иногда можно съесть килограмм за день с мыслью, что в них сплошная польза и живые витамины. Но важно знать меру. Наслаждайтесь мандаринами без фанатизма. Три или четыре штуки в день подарят пользу и новогоднее настроение без вреда для фигуры и здоровья. Два или три мандарина — это почти суточная норма витамина С для иммунитета и кожи. В них есть клетчатка для пищеварения и антиоксиданты, борющиеся с воспалениями. А эфирные масла в кожуре отлично поднимают настроение, — пояснила Попова.

Как подчеркнула специалист, калорийность одного среднего мандарина составляет примерно 40–45 ккал, что важно учитывать тем, кто следит за весом. По ее словам, этот фрукт лучше не употреблять при гастрите и диабете.

Калорийность одного среднего плода мандарина — порядка 40–45 ккал. Если следите за весом, это тоже стоит учитывать. Кому стоит быть осторожным? Тем, у кого аллергия на цитрусовые и витамин С, людям с гастритом, язвой, изжогой, синдромом раздраженного кишечника, диабетом. Также стоит ограничить потребление мандаринов тем, у кого есть проблемы с эмалью зубов, — резюмировала Попова.

