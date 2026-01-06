Патриарх Кирилл обратился к россиянам в Рождество Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством и призвал к добру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем рождественском обращении к верующим напомнил, что только в Боге обретается исцеление и подлинный смысл жизни. В своем поздравлении, опубликованном на сайте Московской патриархии, он пожелал людям крепости сил.

Жизнь человека и жизнь всего мира исцеляются только в Боге — вот та простая, но очень важная истина, о которой свидетельствует нынешний праздник <...>. Сегодня — праздник надежды. Праздник мира. Праздник тихой радости. И доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере, — сказано в обращении.

Ранее протоиерей Михаил Потокин рассказал, что на Рождество Христово и Святки лучше всего дарить добрые дела. По его словам, можно купить подарок пожилому человеку, помочь детям в зоне спецоперации, сходить на благотворительный концерт. Также Потокин счел посещение рождественского богослужения самым важным на Рождество.

Тем временем в Гидрометцентре России рассказали, что обильные осадки прогнозируются на Рождество в Москве и Подмосковье. Снег принесет теплый фронт средиземноморского циклона, который затронет центральные области России.