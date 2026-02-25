Патриарх Кирилл назвал главный приоритет верующих в Великий пост

Главным приоритетом в Великий пост должна стать внутренняя работа над самим собой, над душой и сознанием, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, которые передает пресс-служба РПЦ, в этот период человек может многое переосмыслить и определить жизненные приоритеты.

Самый главный приоритет — это работа внутренняя над самим собой, над своей душой, над своим сознанием. А эта работа может принести плод только тогда, когда человек в Бога верит, когда есть точка отсчета, когда есть цель, куда нужно двигаться, иначе не решить все эти задачи, — подчеркнул патриарх.

Ранее глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов заявил, что во время Великого поста мирянам рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также рыбы. Однако перед этим нужно посоветоваться со священником, чтобы он мог учесть особенности здоровья и других жизненных обстоятельств.

До этого нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что во время Великого поста верующим стоит чаще употреблять бобовые, крупы и овощи. По ее словам, в каждом приеме пищи должен присутствовать растительный белок. Восполнению жиров в пост поможет нерафинированное масло и авокадо.