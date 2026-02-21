Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 14:19

Нутрициолог ответила, как облегчить соблюдение Великого поста

Нутрициолог Гусакова посоветовала есть бобовые, крупы и овощи в Великий пост

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Во время Великого поста верующим стоит чаще употреблять бобовые, крупы и овощи, заявила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, в каждом приеме пищи должен присутствовать растительный белок.

В период поста важно восполнять белок из растительных источников, это бобовые (чечевица, нут, фасоль, маш), соевые продукты (тофу, темпе), цельные злаки (гречка, киноа, овес), орехи и семена. Самое главное правило — эти продукты должны присутствовать в рационе регулярно. В каждом приеме пищи должен быть источник растительного белка, — заявила она.

Диетолог отметила, что восполнению жиров в пост поможет нерафинированное масло и авокадо. По ее словам, избежать дефицит железа помогут гречка, шпинат и сухофрукты.

Не стоит забывать про жиры. Возьмите за правило добавлять ежедневно нерафинированные растительные масла, авокадо, орехи, семена льна, чиа, тыквы. При отказе от мяса повышается риск дефицитов железа и витамина В12, особенно у женщин. Важно включить в рацион растительные источники, такие как гречка, чечевица, шпинат, свекла, зелень и сухофрукты. И обязательно сочетайте такие продукты с источниками витамина C (перец, киви, ягоды, квашеная капуста), чтобы железо усваивалось лучше, — заключила Гусакова.

Ранее диетолог-кардиолог Асият Хачирова заявила, что в Рамадан следует придерживаться принципа здоровой тарелки, на которой должны присутствовать в определенных пропорциях овощи/фрукты, белковые продукты и сложные углеводы. По ее словам, не менее важно потреблять необходимое количество жидкости без сахара.

Великий пост
питание
диетологи
советы
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Концерт за решеткой: как сидит певец Шарлот, программа к 23 февраля
Хлеб за 550, глаза лезут на лоб: Киркоров в шоке от цен в ресторане Москвы
МИД раскрыл, зачем Западу вбросы о позиции РФ на переговорах по Украине
Осужденная за вейп с наркотиками Тарасова примерила на себя образ Гузеевой
Российские пенсионеры нашли бюджетную замену европейским курортам
Коростелев остался без призового места в марафоне на Олимпиаде
Водителям напомнили о неочевидном штрафе во дворе
Школьница опознала своего насильника спустя восемь лет
Москвича арестовали на 13 суток из-за шашлычного скандала
В МВД Эстонии заявили об ужесточении выдачи ВНЖ россиянам и белорусам
Индия ввела запрет в отношении российских страховщиков
Известной российской биатлонистке провели экстренную операцию
«Ужасно»: Волочкова нашла объяснение третированию спортсменов из России
Пырнул губернатора и ушел на СВО: что стало с напавшим на Чибиса мужчиной
МИД России предостерег Южную Корею от участия в инициативе PURL по Украине
Системы ПВО уничтожили 31 беспилотник ВСУ за пять часов
На Кубани объявили угрозу падения взрывных устройств
Панды получили подарки в честь Китайского Нового года Московском зоопарке
Шойгу заявил, что со школьной скамьи умеет различать древние захоронения
Москва пригрозила Сеулу ответными мерами в случае поставок оружия ВСУ
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.