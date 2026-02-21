Нутрициолог ответила, как облегчить соблюдение Великого поста Нутрициолог Гусакова посоветовала есть бобовые, крупы и овощи в Великий пост

Во время Великого поста верующим стоит чаще употреблять бобовые, крупы и овощи, заявила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, в каждом приеме пищи должен присутствовать растительный белок.

В период поста важно восполнять белок из растительных источников, это бобовые (чечевица, нут, фасоль, маш), соевые продукты (тофу, темпе), цельные злаки (гречка, киноа, овес), орехи и семена. Самое главное правило — эти продукты должны присутствовать в рационе регулярно. В каждом приеме пищи должен быть источник растительного белка, — заявила она.

Диетолог отметила, что восполнению жиров в пост поможет нерафинированное масло и авокадо. По ее словам, избежать дефицит железа помогут гречка, шпинат и сухофрукты.

Не стоит забывать про жиры. Возьмите за правило добавлять ежедневно нерафинированные растительные масла, авокадо, орехи, семена льна, чиа, тыквы. При отказе от мяса повышается риск дефицитов железа и витамина В12, особенно у женщин. Важно включить в рацион растительные источники, такие как гречка, чечевица, шпинат, свекла, зелень и сухофрукты. И обязательно сочетайте такие продукты с источниками витамина C (перец, киви, ягоды, квашеная капуста), чтобы железо усваивалось лучше, — заключила Гусакова.

Ранее диетолог-кардиолог Асият Хачирова заявила, что в Рамадан следует придерживаться принципа здоровой тарелки, на которой должны присутствовать в определенных пропорциях овощи/фрукты, белковые продукты и сложные углеводы. По ее словам, не менее важно потреблять необходимое количество жидкости без сахара.